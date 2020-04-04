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За традицією рецепт коментує дієтолог.

Смачний японський чізкейк

Складові:

Вершковий сир "Філадельфія" - 250 гр

Жовтки - 6 шт.

Цукор - 150 гр.

Ванільний цукор - 16 гр.

Масло вершкове - 60 гр.

Молоко - 100 мл.

Сік лимона - 1 ст. л.

Цедра лимона - 2 ч. Л.

Борошно - 60 гр.

Крохмаль кукурудзяний - 25 гр.

Сіль - 1/4 ч.л.

Білки - 6 шт.

Лимонна кислота - 1/4 ч. Л

Почнемо з того, що зробимо водяну баню. У каструлю наливаємо воду і ставимо на вогонь. Коли вода закипить, ставимо на каструлю зверху миску таким чином, щоб дно миски не торкалося киплячої води.

Кладемо в миску сир "Філадельфія" і помішуючи топимо його на водяній бані доки маса не розтане.

Тепер беремо 6 яєць. Відокремлюємо білки від жовтків. Не прибираючи миску із сиром з водяної бані, вводимо в сир жовтки і продовжуємо все ретельно перемішувати вінчиком. Коли жовтки з'єднаються з сирною масою, додаємо 75 гр. цукру, ванілін і все перемішуємо до однорідного стану.

Тепер беремо 100 мл. молока, трохи нагріваємо його. Це можна зробити на плиті або в мікрохвильовій печі. Додаємо в молоко вершкове масло. Все перемішуємо, щоб масло з'єдналося з молоком і вливаємо цю суміш в сирну масу, яка стоїть у нас на водяній бані.

Додаємо дрібку солі, лимонну цедру, сік лимона, все ще раз перемішуємо і знімаємо миску з водяної бані.

Борошно змішуємо з кукурудзяним крохмалем. Просіваємо цю суміш через сито, після чого обережно вводимо в сирну масу. Все як слід збиваємо, щоб не було грудочок.

Тепер збиваємо яєчні білки, коли з'явиться піна, додаємо лимонну кислоту. Потім не припиняючи збивати, додаємо 75 гр. цукру і доводимо білки до стану стійких піків.

Обережно вводимо збиті білки в сирну основу. Все обережно перемішуємо. Викладаємо тісто у форму для запікання. Ставимо цю форму на деко, а в сам лист наливаємо воду приблизно на 2 см. у висоту.

Випікаємо чізкейк близько 30 хвилин при температурі не вище 160 градусів. Якщо духовка буде занадто розігріта, чізкейк потріскається. Коли страва підрум'яниться, вимикаємо духовку, але не виймаємо форму. Температура має опускатися поступово, тому ми залишаємо чізкейк в духовці до повного охолодження.

Через годину виймаємо чізкейк з форми, прикрашаємо ягодами, фруктами або джемом і подаємо до столу.

Коментар дієтолога

Лікар-дієтолог Сергій Антонюк :

"Цукор - це погано. Це найшкідливіший продукт, який тільки можна було створити. Цукор - це ураження судин, розвиток цукрового діабету, онкологія, ожиріння й т.ін.

Молоко - це добре, якщо це натуральне молоко, нічого поганого в ньому немає. Що стосується крохмалю - це погано. Крохмаль - це глюкоза і вода. Якщо нам потрібно набрати вагу або потрібна енергія - крохмаль допускається, але при малорухливому способі життя, цей продукт нашому організму не потрібен. Також крохмалю варто уникати діабетикам і людям у яких є проблеми з підшлунковою залозою.

Борошно допускається, але в розумних межах. Я б порадив замінити пшеничне борошно цільнозерновим. У ньому більше клітковини і від нього буде менше шкоди.

Сир "Філадельфія" - це добре, це відмінне джерело білка, але я б порадив звертати увагу на жирність продукту".

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