Смачний сніданок за 20 хвилин

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули популярності в період карантину.
Своїм рецептом в Instagram поділилася фуд-блогер Тетяна Наруто.
ТАРТ ЗІ СПАРЖЕЮ ТА БЕКОНОМ
Інгрідієнти
листкове тісто - 1 пласт,
спаржа - 300 гр,
бекон - 12 слайсів,
сир - 200 гр.
Приготування
Перекладіть пласт тіста на деко, застелене пергаментним папером. Загорніть спаржу в бекон і викладіть на тісто. Зверху посипте сиром залишаючи вільні краї в 1,5-2 см. Вільні краї тіста змастіть яєчним жовтком. Випікаємо тарт в духовці, розігрітій до 180 градусів близько 30 хвилин.
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