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Смачний сніданок за 20 хвилин

3.2т
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OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули популярності в період карантину.

Своїм рецептом в Instagram поділилася фуд-блогер Тетяна Наруто.

ТАРТ ЗІ СПАРЖЕЮ ТА БЕКОНОМ

Інгрідієнти

  • листкове тісто - 1 пласт,

  • спаржа - 300 гр,

  • бекон - 12 слайсів,

  • сир - 200 гр.

Приготування

Перекладіть пласт тіста на деко, застелене пергаментним папером. Загорніть спаржу в бекон і викладіть на тісто. Зверху посипте сиром залишаючи вільні краї в 1,5-2 см. Вільні краї тіста змастіть яєчним жовтком. Випікаємо тарт в духовці, розігрітій до 180 градусів близько 30 хвилин.

Також дієтолог розповів OBOZREVATEL як правильно відмовитися від вживання цукру. З рекомендаціями експерта можна ознайомитися тут.

З одним з фуд-трендів цього року ви можете ознайомитися тут.

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Автор
Олена Коваленко
Теми
Кулінарні статті Кулінарні поради Кулінарні новини рецепти
Теги
харчування рецепт продукти
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