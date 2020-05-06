Смачний сніданок за 20 хвилин

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули популярності в період карантину.

Своїм рецептом в Instagram поділилася фуд-блогер Тетяна Наруто.

ТАРТ ЗІ СПАРЖЕЮ ТА БЕКОНОМ

Інгрідієнти

листкове тісто - 1 пласт,

спаржа - 300 гр,

бекон - 12 слайсів,

сир - 200 гр.

Приготування

Перекладіть пласт тіста на деко, застелене пергаментним папером. Загорніть спаржу в бекон і викладіть на тісто. Зверху посипте сиром залишаючи вільні краї в 1,5-2 см. Вільні краї тіста змастіть яєчним жовтком. Випікаємо тарт в духовці, розігрітій до 180 градусів близько 30 хвилин.

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