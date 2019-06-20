Салат з огірків та крабових паличок за 15 хвилин: простий рецепт з відео

SmakOboz пропонує скуштувати один із кращих салатів з крабовими паличками.

Окрім того, що цей салат смачний, також його дуже просто приготувати, адже вам знадобиться лише 4 складові, трохи майонезу і 15 хвилин часу.

Салат з огірків та крабових паличок

Інгредієнти:

- 5 курячих яєць;

- 2-3 свіжих огірка;

- 240 грамів крабових паличок;

- половина банки консервованої кукурудзи (150-200 грамів);

- майонез.

Із вказаної кількості продуктів вийде три порції салату.

Салат з огірків та крабових паличок

Приготування:

Варені яйця, очищені від шкірки огірки та крабові палички порізати кубиками, змішати з кукурудзою, за бажанням додати жменю подрібненої зелені, приправити майонезом, посолити (якщо потрібно) і ретельно перемішати.

Чудовий салат зі свіжихогірків та крабових паличок готовий, смачного!

А на десерт SmakOboz пропонує приготувати незвичний, але неймовірно смачний торт "Сльоза слона", простий покроковий рецепт з відео читайте за цим посиланням.

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