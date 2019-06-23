Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/Кулінарні новини

Смачний салат з капустою й ковбасою за 15 хвилин: рецепт з відео

524Читати матеріал російською

Пропонуємо скуштувати простий, але дуже смачний салат з копченою ковбасою та капустою.

Ця страва містить лише три інгредієнти, соус та зелень, тому приготувати її можна за 15 хвилин, не витрачаючи час на попередню обробку продуктів.

Салат з капустою й ковбасою

Салат з капустою й ковбасою

За бажанням у якості соусу можна використовувати майонез (рецепт домашнього майонезу дивіться за цим посиланням), або сметану.

Інгредієнти на 5 порцій

  • Свіжа капуста – 300-400 грамів;

  • Копчена ковбаса – 200 грамів;

  • Консервована кукурудза – 1 банка;

  • Майонез або сметана;

  • Сіль, перець та зелень за смаком.

Приготування

Капусту нашаткувати, ковбасу нарізати соломкою або кубиками, злити рідину з кукурудзи, нарізати зелень, викласти всі складові салату у зручну велику ємність та ретельно перемішати з майонезом (або сметаною), посолити і поперчити за смаком.

Простий та смачний салат з капустою й ковбасою готовий, смачного!

Інші рецепти салатів з ковбасою шукайте за посиланням.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Волкова Аня
Волкова Аня
Мoя 6лaгодapноcть тoмy, кто покaзал мнe этот чудo-caйт mekhosec.com/u7j8ty3 Пpocтo пpойдя прocтой опpoc пoлучилa почти пoлугодовyю зарплату)) Пoльзyйтесь, пока еще ecть вoзмoжноcть=)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0