Смачний салат з капустою й ковбасою за 15 хвилин: рецепт з відео

Пропонуємо скуштувати простий, але дуже смачний салат з копченою ковбасою та капустою.

Ця страва містить лише три інгредієнти, соус та зелень, тому приготувати її можна за 15 хвилин, не витрачаючи час на попередню обробку продуктів.

Салат з капустою й ковбасою

За бажанням у якості соусу можна використовувати майонез (рецепт домашнього майонезу дивіться за цим посиланням), або сметану.

Інгредієнти на 5 порцій

Свіжа капуста – 300-400 грамів;

Копчена ковбаса – 200 грамів;

Консервована кукурудза – 1 банка;

Майонез або сметана;

Сіль, перець та зелень за смаком.

Приготування

Капусту нашаткувати, ковбасу нарізати соломкою або кубиками, злити рідину з кукурудзи, нарізати зелень, викласти всі складові салату у зручну велику ємність та ретельно перемішати з майонезом (або сметаною), посолити і поперчити за смаком.

Простий та смачний салат з капустою й ковбасою готовий, смачного!

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