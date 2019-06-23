Смачний салат з капустою й ковбасою за 15 хвилин: рецепт з відео

Пропонуємо скуштувати простий, але дуже смачний салат з копченою ковбасою та капустою.
Ця страва містить лише три інгредієнти, соус та зелень, тому приготувати її можна за 15 хвилин, не витрачаючи час на попередню обробку продуктів.
Салат з капустою й ковбасою
За бажанням у якості соусу можна використовувати майонез (рецепт домашнього майонезу дивіться за цим посиланням), або сметану.
Інгредієнти на 5 порцій
Свіжа капуста – 300-400 грамів;
Копчена ковбаса – 200 грамів;
Консервована кукурудза – 1 банка;
Майонез або сметана;
Сіль, перець та зелень за смаком.
Приготування
Капусту нашаткувати, ковбасу нарізати соломкою або кубиками, злити рідину з кукурудзи, нарізати зелень, викласти всі складові салату у зручну велику ємність та ретельно перемішати з майонезом (або сметаною), посолити і поперчити за смаком.
Простий та смачний салат з капустою й ковбасою готовий, смачного!
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