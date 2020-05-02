Смачне печиво без борошна

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули популярності в період карантину.

Своїм рецептом в Instagram поділилася фуд-блогер Тетяна Нарута.

ПЕЧИВО БЕЗ БОРОШНА

Інгрідієнти

вівсяні пластівці - 1 склянка,

яйця - 2 шт,

банан - 1 шт,

яблуко - 1 шт,

журавлина - 100 гр,

насіння кунжуту - 50 гр,

гарбузове насіння - 50 гр,

курага - 100 гр,

кориця - 1 ч. л.

Приготування

У великій мисці з'єднуємо вівсяні пластівці і яйця. Все добре перемішуємо і додаємо натерте на тертці яблуко. Тепер додаємо в тісто натертий на тертці або подрібнений виделкою банан. Додаємо журавлину, кунжут, насіння гарбуза і корицю. Все перемішуємо і додаємо промиту і нарізану кубиками курагу.

Вимішуємо тісто до однорідного стану, після чого формуємо з нього печиво і викладаємо заготовки на деко, застелене пергаментним папером.

Печиво випікаємо в духовці, розігрітій до 180 градусів. Приблизний час випікання близько 25 хвилин.

Рецепт коментує лікар-дієтолог Ольга Набока

"Смачна страва з шикарним ароматом! Але цінність втрачається за рахунок того, що банани, яблука і журавлина, які можна і потрібно вживати в свіжому вигляді, приготовлені. Потрібно пам'ятати, що банани згущують кров і протипоказані при варикозному розширенні вен, наявності тромбів, захворюваннях судин. Вуглеводна страва. Не підходить для схуднення".

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