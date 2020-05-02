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Смачне печиво без борошна

5.4т
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OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули популярності в період карантину.

Своїм рецептом в Instagram поділилася фуд-блогер Тетяна Нарута.

Смачне печиво без борошна

ПЕЧИВО БЕЗ БОРОШНА

Інгрідієнти

  • вівсяні пластівці - 1 склянка,

  • яйця - 2 шт,

  • банан - 1 шт,

  • яблуко - 1 шт,

  • журавлина - 100 гр,

  • насіння кунжуту - 50 гр,

  • гарбузове насіння - 50 гр,

  • курага - 100 гр,

  • кориця - 1 ч. л.

Приготування

У великій мисці з'єднуємо вівсяні пластівці і яйця. Все добре перемішуємо і додаємо натерте на тертці яблуко. Тепер додаємо в тісто натертий на тертці або подрібнений виделкою банан. Додаємо журавлину, кунжут, насіння гарбуза і корицю. Все перемішуємо і додаємо промиту і нарізану кубиками курагу.

Вимішуємо тісто до однорідного стану, після чого формуємо з нього печиво і викладаємо заготовки на деко, застелене пергаментним папером.

Печиво випікаємо в духовці, розігрітій до 180 градусів. Приблизний час випікання близько 25 хвилин.

Рецепт коментує лікар-дієтолог Ольга Набока

"Смачна страва з шикарним ароматом! Але цінність втрачається за рахунок того, що банани, яблука і журавлина, які можна і потрібно вживати в свіжому вигляді, приготовлені. Потрібно пам'ятати, що банани згущують кров і протипоказані при варикозному розширенні вен, наявності тромбів, захворюваннях судин. Вуглеводна страва. Не підходить для схуднення".

Також OBOZREVATEL писав про те, як харчується дієтолог і його сім'я. З фірмовим рецептом від дієтолога можна ознайомитися тут.

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Автор
Олена Коваленко
Теми
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Теги
рецепт харчування дієтолог
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