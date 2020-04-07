Смачна паска на сметані

OBOZREVATEL починає публікацію добірки цікавих рецептів пасок.

Щодня ми будемо представляти вашій увазі нові варіанти приготування традиційної випічки до святкового столу.

Паска на сметані

Складові:

борошно - 600 гр.

сметана - 150 мл.

молоко - 150 мл.

вершкове масло - 80 гр,

жовток - 3 шт.

цукор - 180 гр.

сухі дріжджі - 7 гр.

ванільний цукор - 1 пакетик

сіль - 1/2 ч.л.

сухофрукти, цукати - 200 гр

Борошно просіваємо через сито. Додаємо сухі швидкодіючі дріжджі та сіль. Все перемішуємо і поки відставляємо миску з сухими інгредієнтами в бік.

Тепер беремо яйця і відділяємо білки від жовтків. Нам знадобляться тільки жовтки, тому білки можна прибрати в холодильник. Додаємо до жовтків ванільний і звичайний цукор. Ретельно перетираємо жовтки з цукром. Додаємо до жовтків сметану, молоко і знову все перемішуємо.

Тепер в борошно вливаємо підготовлену яєчно-молочну масу і замішуємо тісто. Вершкове масло топимо до рідкого стану і вливаємо в тісто. Вимішуємо тісто руками не менше 8 хвилин, після чого накриваємо миску харчовою плівкою і прибираємо в тепле місце на одну годину.

Через годину злегка обминаємо тісто, додаємо сухофрукти та цукати. Все добре перемішуємо. Знову накриваємо миску з тістом харчовою плівкою і прибираємо в тепле місце ще на одну годину.

Через годину тісто ще раз обминаємо і викладаємо у форми, попередньо застелені пергаментом. Форми заповнюємо тістом тільки на 1/3. Тісто у формах накриваємо харчовою плівкою і залишаємо ще на 35-45 хвилин.

Відправляємо наші форми в духовку, розігріту до 180 градусів. Час випікання залежатиме від потужності вашої духовки і висоти форм. Паски вагою 150-200 грамів будуть випікатися в середньому 25-30 хвилин, а паски вагою 400-500 грам близько 50-55 хвилин.

Коли випічка охолоне, виймаємо її з форми, прибираємо пергаментний папір. Поливаємо паски глазур'ю і щедро посипаємо кондитерською присипкою.

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