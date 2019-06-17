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Смачна кабачкова ікра з майонезом: простий рецепт на зиму

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У першому місяці літа, червні, кабачки традиційно є одним з найдоступніших і смачних овочів, через що як ніколи актуальний рецепт приготування кабачкової ікри на зиму.

OBOZREVATEL.Smak зібрав кращі рецепти приготування страви.

Смачна кабачкова ікра з майонезом: простий рецепт на зиму

Варто зауважити, що найчастіше сучасні домогосподарки готують кабачкову ікру з майонезом, - соус виступає в ролі доброго консерванту і, до того ж, пом'якшує смак овоча, через що ікра виходить дуже ніжною і ароматною.

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Смачна кабачкова ікра з майонезом: простий рецепт на зиму

В основі класичного рецепту лежать ті самі базові складові, однак, їх використовують в інших пропорціях, через що приготування займає більше часу, і смак виходить зовсім іншим.

Дивіться покроковий класичний рецепт приготування кабачкової ікри з фото на OBOZREVATEL.Smak за посиланням.

Смачна кабачкова ікра з майонезом: простий рецепт на зиму

Крім того, кабачкову ікру можна легко і зручно готувати в мультиварці, що істотно зменшить витрати сил і часу.

Смачна кабачкова ікра з майонезом: простий рецепт на зиму

Однак, не одні лише кабачки можна використовувати для приготування ікри, оскільки їх можна легко скомбінувати з подібними овочами для отримання нового смаку.

Дивіться на OBOZREVATEL.Smak, як приготувати ікру з баклажанів і кабачків, - результат може вас приємно здивувати.

Смачна кабачкова ікра з майонезом: простий рецепт на зиму

Є й інший овоч, схожий на кабачки, але що має ще більш ніжний смак. При приготуванні ікри з нього потрібно буде витратити більше часу, але воно того варте.

Читайте на OBOZREVATEL.Smak покроковий рецепт приготування ікри з патисонів.

Смачна кабачкова ікра з майонезом: простий рецепт на зиму

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak публікував підбірку рецептів, як можна легко і швидко приготувати кабачки на обід і вечерю.

Крім того, можуть бути цікаві кращі рецепти самих різних десертів з полуницею, - подібні страви дуже актуальні влітку.

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