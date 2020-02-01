Слава Камінська з "НеАнгелів" поділилася рецептом найсмачнішого сніданку

Солістка групи "НеАнгели" Слава Камінська вирішила поділитися рецептом приготування страви на сніданок.

У сторіс свого Instagram -аккаунта співачка розповіла, як приготувати лляну кашу.

Згідно з рецептом Камінської, потрібно заздалегідь підготувати кокосове молоко, 30/70% жирності коров'ячого молока, ванільний цукор стевія і насіння льону. Отриману масу потрібно довести до кипіння і варити 7-10 хвилин, додавши кокосову стружку, банани і родзинки.

"Найсмачніша лляна каша на світі", - пише артистка.

Як повідомлялося раніше, дочка Анастасії Волочкової продемонструвала власні кулінарні таланти і спекла шоколадне печиво.

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