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За традицією рецепт коментує дієтолог.

СКУМБРІЯ ТУШКОВАНА З ОВОЧАМИ

Складові:

Скумбрія свіжа - 400 гр.

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Шпинат - 200 гр.

Олія - 50 мл.

Кріп - пучок

Петрушка - пучок

Лимон - 1 шт.

Сіль за смаком

Перець чорний мелений - за смаком

Приготування

Миємо скумбрію. Видаляємо нутрощі і кістки, але не розрізаємо рибу на частини. Тушка має залишитися цілою, оскільки ми будемо її фарширувати. Почищену і промиту рибу викладаємо на паперовий рушник.

Тепер солимо скумбрію, посипаємо чорним меленим перцем і скроплюємо лимонним соком. Прибираємо рибу в холодильник на 20-30 хвилин. Цього часу буде достатньо щоб вона замаринувалася.

Поки маринується риба, можна зайнятися овочами. Чистимо цибулю і нарізаємо її тонкими півкільцями. Ставимо на плиту сковороду і додаємо кілька ложок рослинної олії. Коли олія нагріється, відправляємо в сковороду цибулю і обсмажуємо її до м'якого стану.

Через 5-6 хвилин до цибулі додаємо подрібнений шпинат. Якщо ви будете використовувати заморожений шпинат, його потрібно буде заздалегідь розморозити і злити всю рідину. Тушкуємо цибулю зі шпинатом 3-4 хвилини.

Кріп і петрушку миємо та дрібно нарізаємо. Додаємо зелень в сковороду до цибулі і шпинату. Все ще раз перемішуємо. Солимо і перчимо нашу страву за смаком та вимикаємо плиту.

Тепер дістаємо з холодильника замариновану рибу.

Викладаємо рибу на деко, застелене фольгою. Фаршируємо скумбрію начинкою із зелені та цибулі. Загортаємо нашу страву в фольгу і запікаємо в духовці, розігрітій до 180 градусів. Приблизний час запікання близько 30 хвилин. До столу рибу подаємо зіскибочкою лимона.

Коментар дієтолога

Лікар-дієтолог Ольга Набока:

"Скумбрія – відмінне джерело білків і жирів. Страва чудова, але важливо враховувати, що в 100 грамах цієї рибки міститься близько 15 грамів жиру. Якщо у вас мета схуднути – враховуйте калорійність страви. Зелень – відмінне джерело вітамінів і мінералів – важливі складові для зміцнення імунітету.

При цьому в 100 грамах риби міститься близько 50 мкг хрому, що важливо і в боротьбі з інсулінорезистентністю, і в прагненні зміцнити м'язову тканину".

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