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Ситно і смачно: рецепт чудового пісного салату

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Пісні страви можуть бути дуже смачними і корисними, саме про такий салат сьогодні піде мова.

FoodOboz пропонує скуштувати незвичайний ситний салат з овочів і морепродуктів з особливою заправкою.

Така апетитна страва відмінно впишеться в святкове меню і точно нікого не залишить байдужим.

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Рецепт апетитного і наваристого пісного супу

Для салату знадобляться солодкий перець, свіжі огірки, свіжі томати, маринована цибуля, кальмари і надзвичайно смачна заправка.

Відповідний рецепт читайте за посиланням: Пісний салат з кальмарами.

Пісний салат з кальмарами

Пісний салат з кальмарами

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт дуже смачного весняного салату без майонезу.

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