Ситно і смачно: рецепт чудового пісного салату

Пісні страви можуть бути дуже смачними і корисними, саме про такий салат сьогодні піде мова.
FoodOboz пропонує скуштувати незвичайний ситний салат з овочів і морепродуктів з особливою заправкою.
Така апетитна страва відмінно впишеться в святкове меню і точно нікого не залишить байдужим.
Для салату знадобляться солодкий перець, свіжі огірки, свіжі томати, маринована цибуля, кальмари і надзвичайно смачна заправка.
Відповідний рецепт читайте за посиланням: Пісний салат з кальмарами.
Пісний салат з кальмарами
Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт дуже смачного весняного салату без майонезу.
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