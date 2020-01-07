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Ситний наваристий розсольник: найпростіший рецепт

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Приготувати дуже смачний розсольник простіше простого, якщо робити це за нашим перевіреномим рецептом!

FoodOboz пропонує зварити швидкий варіант цього улюбленого всіма супу на курячому бульйоні.

Також знадобляться декілька солоних огірочків, перловка, стандартний набір овочів і зовсім трохи вашого часу.

Детальний рецепт супу читайте за наступним посиланням: Швидкий розсольник.

Швидкий розсольник

Швидкий розсольник

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