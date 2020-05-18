Ситна страва з мінімумом калорій: унікальні маффіни від дієтолога

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули особливої популярності в період карантину.

Сьогодні ми хочемо запропонувати вашій увазі рецепт, яким в соцмережі Facebook поділилася дієтолог Юлія Порадун.

ПЕЧІНКОВІ МАФІНИ

Інгрідієнти

печінка (індичка) - 400 гр,

яйце куряче - 1шт,

сир твердий - 60гр,

цибуля зелена - 30 гр,

цибуля ріпчаста - 80-100 гр,

сіль, перець, спеції - за смаком.

Приготування

Печінку з яйцем подрібнити за допомогою блендера. Додати нарізану зелену і ріпчасту цибулю і тертий твердий сир, посолити, додати спеції і розлити у силіконові формочки для маффінів.

Поставити в розігріту духову шафу на 25 хв при 170-180 градусах. Печінка готується дуже швидко, цього часу вистачить, щоб страва залишилася соковитою і ніжною. Можна запекти у вигляді цілісного пирога.

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