Сирний суп від відомого кухаря

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СИРНИЙ СУП

Інгредієнти

часник - 1 зубчик,

цибуля - 1 шт,

морква - 1 шт,

картопля - 1 шт,

оливкова олія - 3 ст.л,

бульйон овочевий або курячий - 1 л,

сир "Чеддер" - 250 г,

петрушка - 3 г,

вершки - 250 мл,

чорний перець - за смаком,

сіль за смаком.

Приготування

Часник чистимо і чавимо ножем. Ріпчасту цибулю чистимо і нарізаємо великими півкільцями. Моркву чистимо і натираємо на тертці. Одну велику картоплину чистимо і натираємо на тертці.

Тепер на плиту ставимо сотейник. Наливаємо трохи оливкової олії. Коли олія нагріється, відправляємо в сотейник часник і цибулю. Обсмажуємо цибулю близько 5 хвилин, після чого додаємо в сотейник натерті моркву та картоплю. Все перемішуємо і злегка обсмажуємо.

Вливаємо в сотейник бульйон, доводимо масу до кипіння та за допомогою блендера перебиваємо до стану пюре. Варимо суп ще близько 10-15 хвилин.

Через 15 хвилин вливаємо в сотейник вершки. Перемішуємо суп, додаємо натертий на тертці сир та нарізану петрушку.

Зменшуємо вогонь до мінімуму і варимо суп до повного розчинення сиру. Додаємо сіль та мелений перець за смаком. Як тільки-но сир розтане, вимикаємо плиту і даємо супу настоятися під кришкою близько 15 хвилин.

Подаємо сирний суп зі свіжою зеленню та грінками. Смачного.

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