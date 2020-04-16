Сирний суп від відомого кухаря

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СИРНИЙ СУП
Інгредієнти
часник - 1 зубчик,
цибуля - 1 шт,
морква - 1 шт,
картопля - 1 шт,
оливкова олія - 3 ст.л,
бульйон овочевий або курячий - 1 л,
сир "Чеддер" - 250 г,
петрушка - 3 г,
вершки - 250 мл,
чорний перець - за смаком,
сіль за смаком.
Приготування
Часник чистимо і чавимо ножем. Ріпчасту цибулю чистимо і нарізаємо великими півкільцями. Моркву чистимо і натираємо на тертці. Одну велику картоплину чистимо і натираємо на тертці.
Тепер на плиту ставимо сотейник. Наливаємо трохи оливкової олії. Коли олія нагріється, відправляємо в сотейник часник і цибулю. Обсмажуємо цибулю близько 5 хвилин, після чого додаємо в сотейник натерті моркву та картоплю. Все перемішуємо і злегка обсмажуємо.
Вливаємо в сотейник бульйон, доводимо масу до кипіння та за допомогою блендера перебиваємо до стану пюре. Варимо суп ще близько 10-15 хвилин.
Через 15 хвилин вливаємо в сотейник вершки. Перемішуємо суп, додаємо натертий на тертці сир та нарізану петрушку.
Зменшуємо вогонь до мінімуму і варимо суп до повного розчинення сиру. Додаємо сіль та мелений перець за смаком. Як тільки-но сир розтане, вимикаємо плиту і даємо супу настоятися під кришкою близько 15 хвилин.
Подаємо сирний суп зі свіжою зеленню та грінками. Смачного.
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