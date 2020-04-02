Сирні сніданки: 3 смачні рецепти знайомих страв

В умовах карантину ми стикаємося з потребою готувати для своїх родин більше і частіше. Як же урізноманітнити меню?

OBOZREVATEL регулярно буде пропонувати вашій увазі прості та бюджетні рецепти з коментарями наших дієтологів.

Сьогодні йтиметься про три сирні страви: сирники, ледачи вареники та сирну запіканку.

СИРНИКИ

Складові:

Сир - 2 пачки

Яйця - 1 шт

Борошно - 2 ст. л.

Цукор – 1-2 ст. л.

Ванільний цукор - за смаком

Рослинна олія - для смаження

Сіль - 1/4 ч. Л.

У мисці з'єднуємо всі інгредієнти і ретельно збиваємо масу міксером. З сирного тіста формуємо невеликі кульки і викладаємо їх на обробну дошку. Злегка присипаємо кожну кульку борошном, після чого притискаємо долонею, надаючи сирникам характерної пласкої форми.

Якщо ви ходите, щоб всі ваші сирними були абсолютно однаковими, зробіть із сирної маси рулет і розріжте його на заготовки.

Викладаємо усе заготовки на блюдо або обробну дошку і прибираємо в холодильник на 20 хвилин.

Через зазначений час ставимо на плиту сковороду, злегка змащуємо її олією і смажимо сирники на середньому вогні під кришкою. Сирники смажимо до рум'яної скоринки з кожного боку. Подаємо сирники зі сметаною, варенням або конфітюром.

Коментар дієтолога

Лікар-дієтолог Ольга Набока:

"Сир - це дуже добре, це відмінне джерело білка, хоча я б порадило враховувати жирність сиру. Яйця - відмінно. Борошно - якщо біле пшеничне - погано, якщо рисове - добре. Цукор - жахливо. Ваніль - добре. Що стосується олії, то краще використати оливковою олію, а не соняшникову. І найголовніше - я б порадила не смажити сирники на сковороді, а запікати в духовці".

ЛІНИВІ ВАРЕНИКИ

Складові:

Сир - 2 пачки

Яйця - 1 шт

Борошно - 4 ст. л.

Цукор – 1-2 ст. л.

Ванільний цукор - за смаком

Вершкове масло - 50 гр.

Сметана - 100 гр.

Вода - 1,5 л.

Сіль - 0,5 ч. Л.

Кладемо в глибоку миску сир. Додаємо яйце, борошно, цукор, сіль, ванілін і перемішуємо. При бажанні можете скористатися міксером.

Вимішене сирне тісто викладаємо на стіл і формуємо з нього рулет. Злегка присипаємо його борошном і нарізаємо на невеликі однакові заготовки. Всі заготовки злегка присипаємо борошном.

У каструлю наливаємо воду, додаємо дрібку солі і стільки ж цукру і доводимо воду до кипіння. У киплячу воду опускаємо наші ліниві вареники і варимо близько 3-4 хвилин після закипання.

Під час варіння обережно помішуємо вареники, щоб вони не прилипли до дна. Як тільки-но вареники почнуть спливати, виймаємо їх з води і викладаємо на блюдо.

Подаємо ліниві вареники з вершковим маслом і сметаною. При бажанні посипаємо зверху цукром.

Коментар дієтолога

Лікар-дієтолог Ольга Набока:

"Сир і яйця - це добре, це білок. Що стосується борошна, то я порадила б використовувати не пшеничне, а рисове борошно. Додавання цукру небажано, краще замінити цукор стевією або спеціальним цукрозамінником для випічки. Що стосується вершкового масла, то в ньому немає нічого поганого, якщо це масло вищого гатунку, а не спред. Використання солі і сметани - це нормально. У такій кількості ці продукти ніяк не зіпсують страву і не зашкодять організму".

ЗАПІКАНКА

Складові:

Сир - 500 гр

Цукор - 3-4 ст. л.

Манка - 100 гр.

Сметана - 50 гр.

Яйце - 2 шт.

Вишня - 100 гр.

У миску викладаємо сир. Постарайтеся вибрати максимально сухий сир. Додаємо цукор, манку, сметану і яйце. Все як слід перемішуємо. Прибираємо масу в холодильник на 30 хвилин. За цей час тісто стане більш щільним.

Поки тісто стоїть в холодильнику, підготуємо ягоди. Вишню миємо, обсушуємо і видаляємо кісточки. Якщо ви будете використовувати заморожені ягоди, попередньо необхідно розморозити їх і злити сік.

Через 30 хвилин дістаємо тісто з холодильника, додаємо вишню і ще раз все перемішуємо. Замість вишні ви можете використати будь-які ягоди на ваш смак. Також для цієї запіканки прекрасно підійдуть будь-які свіжі фрукти, сухофрукти або цукати.

Тепер беремо форму для запікання, змащуємо її вершковим маслом і злегка присипаємо стінки манкою. Викладаємо у форму наше сирне тісто. Відправляємо запіканку в духовку, розігріту до 180 градусів. Час випікання залежатиме від потужності вашої духовки і висоти форми, яку ви використовуєте, але в середньому на випікання запіканки з 500 грамів сиру потрібно не менш ніж 30 хвилин.

Як тільки-но запіканка підрум'яниться, дістаємо її з духовки. Подаємо запіканку зі сметаною. При бажанні додатково декоруємо нашу страву ягодами.

Коментар дієтолога

Лікар-дієтолог Ольга Набока:

"Сир і яйця - це завжди дуже добре. Також вкрай корисно вживання ягід і сметани. Однак, не бажано додавання до сиру цукру. Справа в тому, що процес глікації, тобто з'єднання білка з цукром - причина багатьох захворювань. Саме тому я раджу розділяти білкові продукти і прості вуглеводи, особливо білий кристалічний цукор".

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