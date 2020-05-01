Сирмас від Марко Черветті

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Рецептом сирмаса по-османські в Youtube поділився італійський кухар Марко Черветті (Marco Cervetti).

СИРМАС ПО-ОСМАНСЬКИ

Інгрідієнти

вершкове масло - 200 г,

часник - 25 г (за смаком),

йогурт - 250 г,

лаваш - 4 сторінки (за бажанням круглих),

сіль - 1 г (за смаком),

зелень рубана (для декору).

Приготування

На плиту ставимо сковороду і вмикаємо середній вогонь. Викладаємо на сковороду вершкове масло і топимо його до рідкого стану.

Поки топиться масло, викладаємо на стіл лаваш, згортаємо його рулетом і нарізаємо смужками. Ширина смужок має бути не більше 5-6 сантиметрів.

Смужки з лаваша, загорнуті в рулетики, відправляємо у сковороду з маслом. Зверніть увагу на важливий момент: лаваш не кладемо на бік, а ставимо вертикально, як роли.

У велику миску відправляємо йогурт. Додаємо сіль і пропущений через прес часник. Перемішуємо йогурт з часником і заливаємо цим соусом лаваш. Накриваємо сковороду кришкою і тушкуємо нашу страву на мінімальному вогні близько 5-7 хвилин. Страва вважається готовою, коли вся рідина вбереться в лаваш.

Сирмас готовий. Перед подачею страву посипаємо рубаною зеленню.

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Рецепт коментує лікар-дієтолог Ольга Набока

"Страва смачне, проте вуглеводна. Зовсім не підходить для програм схуднення. Іноді потішити себе можна!"

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