Сирмас від Марко Черветті
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Рецептом сирмаса по-османські в Youtube поділився італійський кухар Марко Черветті (Marco Cervetti).
СИРМАС ПО-ОСМАНСЬКИ
Інгрідієнти
вершкове масло - 200 г,
часник - 25 г (за смаком),
йогурт - 250 г,
лаваш - 4 сторінки (за бажанням круглих),
сіль - 1 г (за смаком),
зелень рубана (для декору).
Приготування
На плиту ставимо сковороду і вмикаємо середній вогонь. Викладаємо на сковороду вершкове масло і топимо його до рідкого стану.
Поки топиться масло, викладаємо на стіл лаваш, згортаємо його рулетом і нарізаємо смужками. Ширина смужок має бути не більше 5-6 сантиметрів.
Смужки з лаваша, загорнуті в рулетики, відправляємо у сковороду з маслом. Зверніть увагу на важливий момент: лаваш не кладемо на бік, а ставимо вертикально, як роли.
У велику миску відправляємо йогурт. Додаємо сіль і пропущений через прес часник. Перемішуємо йогурт з часником і заливаємо цим соусом лаваш. Накриваємо сковороду кришкою і тушкуємо нашу страву на мінімальному вогні близько 5-7 хвилин. Страва вважається готовою, коли вся рідина вбереться в лаваш.
Сирмас готовий. Перед подачею страву посипаємо рубаною зеленню.Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com
Рецепт коментує лікар-дієтолог Ольга Набока
"Страва смачне, проте вуглеводна. Зовсім не підходить для програм схуднення. Іноді потішити себе можна!"
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