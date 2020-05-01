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Сирмас від Марко Черветті

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OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули популярності в період карантину.

Рецептом сирмаса по-османські в Youtube поділився італійський кухар Марко Черветті (Marco Cervetti).

Сирмас від Марко Черветті

СИРМАС ПО-ОСМАНСЬКИ

Інгрідієнти

  • вершкове масло - 200 г,

  • часник - 25 г (за смаком),

  • йогурт - 250 г,

  • лаваш - 4 сторінки (за бажанням круглих),

  • сіль - 1 г (за смаком),

  • зелень рубана (для декору).

Приготування

На плиту ставимо сковороду і вмикаємо середній вогонь. Викладаємо на сковороду вершкове масло і топимо його до рідкого стану.

Поки топиться масло, викладаємо на стіл лаваш, згортаємо його рулетом і нарізаємо смужками. Ширина смужок має бути не більше 5-6 сантиметрів.

Смужки з лаваша, загорнуті в рулетики, відправляємо у сковороду з маслом. Зверніть увагу на важливий момент: лаваш не кладемо на бік, а ставимо вертикально, як роли.

У велику миску відправляємо йогурт. Додаємо сіль і пропущений через прес часник. Перемішуємо йогурт з часником і заливаємо цим соусом лаваш. Накриваємо сковороду кришкою і тушкуємо нашу страву на мінімальному вогні близько 5-7 хвилин. Страва вважається готовою, коли вся рідина вбереться в лаваш.

Сирмас готовий. Перед подачею страву посипаємо рубаною зеленню.

Рецепт коментує лікар-дієтолог Ольга Набока

"Страва смачне, проте вуглеводна. Зовсім не підходить для програм схуднення. Іноді потішити себе можна!"

Також OBOZREVATEL писав про те, як харчується дієтолог і його сім'я. З фірмовим рецептом від дієтолога можна ознайомитися тут.

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Автор
Олена Коваленко
Теми
живлення Кулінарні статті Кулінарні поради Кулінарні новини рецепти
Теги
рецепт дієтолог харчування
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