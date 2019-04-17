Синтетичне м'ясо: що це таке і де з нього вже готують бургери

Вегетаріанець з 30-річним стажем Брюс Фрідріх нещодавно почав знову насолоджуватися смаком м'яса. Але незвичайного, а синтетичного.

Про це він розповів на конференції TED (Technology, Entertainment and Design), передає BBC.

Гамбургери, які він спробував, були названі Білом Гейтсом як "майбутнє їжі". М'ясо в них вирощено в лабораторії з клітин тварин.

На думку Фрідріха, таким м'ясом можна нагодувати постійно зростаюче населення Землі та вирішити екологічні проблеми.

Вже існують десятки фірм, які експериментують з розробкою м'ясних продуктів: беруть клітини тварин та "вирощують" з них м'ясо в лабораторіях.

Фрідріх вважає, що масове виробництво такого синтетичного м'яса може початися в 2020 році. Однак бургер з ним буде досить дорогим - близько 50 доларів.

При цьому представник Інституту хорошої їжі, організації, що підтримує створення м'яса на рослинній та клітинній основі, під час виступу на TED зазначив, що інститут докладе зусиль для здешевлення виробництва синтетичного м'яса.

Ну а Burger King в свою чергу представив новий вегетаріанський бургер, розроблений компанією Impossible Foods. Компанія розробляє продукти на рослинній основі, які відтворюють смак та текстуру справжнього м'яса. "Секретним" інгредієнтом бургера вважається залізовмісна молекула, яка, як вважається, додає м'ясу "м'ясний" смак.

Залишилося тільки перевірити такий бургер на справжніх м'ясоїдах та дізнатися, чи зможуть вони відрізнити смак справжнього м'яса від синтетичного.

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