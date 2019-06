Сім'я заощадила величезні гроші, почавши харчуватися смачно і корисно

Сім'я з двома дітьми змогла заощадити понад 400 тисяч гривень за рік, відмовившись від фастфуду (це може зробити будь-який, приготувавши домашню шаурму замість покупки готової).

Вони взяли участь в шоу "Eat Well For Less", повідомляє The Sun.

43-лений Дуглас і 42-річна Анджела Гемблінг разом з двома маленькими дочками постійно замовляли їжу додому, могли на одну трапезу замовити страви з двох ресторанів, оскільки хотіли різної їжі, а під час візиту друзів викликали доставку відразу з 4-5 ресторанів.

Також традицією було їсти в закладах після церкви в щонеділі всією сім'єю.

Так, щотижня вони витрачали на їжу по 430 фунтів стерлінгів (близько 14,4 тисяч гривень), що сумарно давало 22 тисячі фунтів (736 тисяч гривень) витрат на рік тільки на їжу.

Потім вони потрапили на шоу, де їх харчування змінили, зробили більш здоровим і корисним, сім'я перестала замовляти їжу і стала готувати все вдома.

Після цього виявилося, що в тиждень вони стали витрачати на 230 фунтів менше (7,7 тисячі гривень), що в цілому дало 12 тисяч фунтів (401 тис. грн) економії на рік.

Варто зауважити, що участь такої сім'ї в шоу обурило багатьох телеглядачів, оскільки є родини, які куди як більше потребують допомоги в організації харчування, ніж сімейство, яке витрачає на їжу більше, ніж багато людей заробляють.

