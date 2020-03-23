Сім головних продуктів для боротьби з коронавірусом

Ці продукти не творять дива, але вони допомагають підтримувати імунітет на високому рівні.

У разі пандемії, як-от коронавірусу, важливо, щоб наш організм був сильним і підготовленим.

Збільшення захисту і здорового харчування є зараз ключовим фактором, стверджує OBOZREVATEL.

ЧАСНИК

Переваги часника добре відомі. Гіппократ, батько сучасної медицини, вже використав його для лікування різних захворювань. Наші бабусі знали, що це корисно для печінки, травної системи і простудних захворювань. Часник є дуже ефективним природним антибіотиком при лікуванні проблем з легенями. Він також ефективний проти кашлю і синуситу, тільки в цих випадках рекомендується робити інгаляції. Але найголовніше, що це потужний імуностимулятор і противірусний препарат.

Два зубчики в день – хороший план захисту.

часник

ОВОЧІ ТА ФРУКТИ з вітаміном С

Вітамін С (аскорбінова кислота) є водорозчинним вітаміном, необхідним для розвитку і зростання. Це кращий союзник проти простудних захворювань, оскільки він є іммуностимулятором. Він не виліковує, але допомагає запобігти або скоротити тривалість хвороби. Фрукти та овочі є основним джерелом вітаміну С. До фруктів, які містять велику кількість цього вітаміну, відносяться цитрусові, ківі, манго, папайя, ананас, полуниця, кавун і диня.

Овочі з найбільшою кількістю вітаміну С – це брокколі, цвітна капуста, болгарський перець, шпинат, білий картопля і помідори.

ПРОБІОТИКИ

Це бактерії, які приносять користь організму. Вони зазвичай містяться в таких молочних продуктах, як йогурт, сир, кефір, а також в ферментованих продуктах - квашена капуста і чайний гриб. Ці мікроорганізми можуть залишатися активними в кишечнику, що дозволяє змінити кишкову мікробіоту. Вони можуть надавати сприятливий вплив при прийомі в достатній кількості.

Одним з найпопулярніших є кефір. Це молочний продукт, що ферментований під дією групи дріжджів і бактерій. Його можна зробити в домашніх умовах або купити готовим в супермаркетах.

кефір

ЕХІНІЦЕЯ

Ця рослина з красивими квітами, родом з Північної Америки. З давніх часів використовували її, як дезінфікуючий і бактерицидну засіб. Вона застосовувалася для загоєння ран, а також для лікування укусів змій, оскільки це природний антибіотик. Її антимікробні властивості дозволяють боротися з бактеріями, вірусами і грибками. Крім того, вона стимулює вироблення лейкоцитів, що сприяє зміцненню імунної системи.

На початку 20-го століття ехінацея стала використовуватися в західній медицині, і є одним з улюблених ліків для тих, хто практикує аюрведичний медицину. Вона багата на вітаміни В і С, рибофлавін, бета-каротину і мінералами, такими як залізо, кальцій, магній і натрій. З 23 підвидів тільки 10 придатні для споживання людиною.

3 найпоширеніших сортів – пурпурна, що вважається найбільш ефективною, вузьколиста і бліда. Їх можна використовувати в сушеному вигляді, в настоянці або в якості харчової добавки (капсули і таблетки). Вони мають широкий імуностимулюючу і противірусну дію, в тому числі у попередніх штамів коронавируса.

ехінацея

БУЗИНА

Це ще одне чудове рослина, яка не має відходів. І бузина, і її листя мають антисептичні, антиоксидантні та протизапальні властивості. У популярній натуральної медицині її застосовують для лікування інфекцій.

Наука досліджувала і перевіряла її терапевтичні показання, особливо щодо лікування грипу та застудних захворювань. Однак сирі ягоди, листя і кора бузини містять токсичні сполуки. Саме тому зручно приймати комерційні препарати і читати інструкції по вживанню.

Однією з її головних властивостей є те, що вона стимулює захист. Високий вміст антиоксидантних сполук корисний для імунної системи і дуже активний проти руйнівного впливу вільних радикалів.

Згідно з деякими університетським дослідженням, екстракт бузини також здатний збільшувати кількість лейкоцитів, які борються з вірусами і бактеріями. Дуже добре підходить для дихальної системи, володіє широким противірусну дію, в тому числі і на Коронавірусние штами.

бузина

ЖЕНЬШЕНЬ

Це одне з скарбів китайської фармакології. На Сході лікарі використовували його століттями, оскільки вважали потужним иммуностимулятором. Він широко використовується в Китаї для лікування різних порушень здоров'я: проблем з серцем, діабету, синдрому дефіциту уваги і гіперактивності, профілактики раку і т. Д. Але немає наукових доказів його ефективності. Під назвою женьшень згруповані численні види рослин роду Panax (Панацея) і інші, які не належать до цього роду, але мають дуже схожі властивості.

У традиційній китайській медицині використовується женьшень Panax, а саме корінь рослини. В аптеках продається у вигляді таблеток. Однак він має деякі протипоказання, оскільки може викликати тахікардію і підвищення артеріального тиску.

женьшень

ПРОПОЛИС

Це смолиста суміш, отримана бджолами з бруньок дерев або інших рослинних джерел, які потім обробляють у вулику і використовують для лакування його внутрішньої частини. Відомо, що єгиптяни застосовували прополіс як частину інгредієнтів для муміфікації фараонів. Традиційно він використовується для лікування різних інфекцій через його антисептичних та фунгіцидних властивостей. За даними Європейського агентства з безпеки харчових продуктів, немає наукових доказів того, що він ефективний при лікуванні простудних захворювань і захворювань легенів. Однак Тереза Ортега, професор фармакології в Університеті Комплутенсе (Мадрид) і віце-президент Центру досліджень в області фітотерапії (INFITO), пояснила в заяві виданню "20 хвилин", що прополіс показаний для профілактики і лікування інфекційних процесів, пов'язаних з дихальними шляхами. Керівник служби оториноларингології в Лікарні де Мостолес (Мадрид), доктор примітивів Ортега стверджує, що він має противірусну дію.

Найкраще купувати його в таблетках в аптеці.

OBOZREVATEL висловлює подяку в підготовці матаріалу Gastroactitud.

прополіс

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