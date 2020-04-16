Швидко, гарно та безпечно: фарбуємо яйця до Великодня

Напередодні Великодня OBOZREVATEL вирішив нагадати вам найпростіші та найбільш безпечні способи фарбування яєць.

ЯЙЦЯ З МАЛЮНКОМ

Інгредієнти

цибулиння – 100 гр,

вода – 2,5 літра,

сіль – 1 ст. ложка,

рослинна олія - для змазування яєць,

зелень - кілька гілочок

рис - 50 гр.

серветки, марля, тюль або мереживо, фольга, нитки.

Фарбування

100 гр. цибулиння промиваємо і заливаємо окропом. Ставимо на вогонь і доводимо масу до кипіння. Як тільки-но маса закипить, зменшуємо вогонь до мінімуму і кип'ятимо розчин протягом 40-50 хвилин під закритою кришкою. Через 50 хвилин вимикаємо плиту і даємо розчину охолонути.

Яйця для фарбування дістаємо з холодильника заздалегідь, вони мають бути кімнатної температури. Кілька яєць обмотуємо нитками. Можна використовувати як один вид ниток, так і різні. Суть фарбування проста: коли після фарбування ви зріжете нитки, на яйці буде малюнок у вигляді світлих смуг.

Тепер кілька яєць обв'язуємо стрічкою. Щоб стрічка не зіскочила з яйця, загортаємо його в марлю і щільно зав'язуємо.

Ще один спосіб фарбування - загорнути яйце в серветку з малюнком. Щільно фіксуємо серветку, щоб вона не зрушилася під час фарбування.

Також на яйця можна наклеїти липку стрічку або паперові смужки і зафіксувати їх нитками.

Лист фольги згортаємо в трикутник і вирізаємо різні фігурки за принципом новорічної сніжинки. Загортаємо в цю фольгу яйце.

Ще один спосіб - пофарбувати яйця за допомогою рису. Кладемо на стіл серветку, насипаємо на неї рис і зверху викладаємо заздалегідь змочене водою яйце. Щільно стягуємо серветку.

Також можна прикрасити яйця малюнком у вигляді листочків і квіточок. Для цього яйце потрібно намочити в холодній воді, викласти на нього квіти і листочки та щільно обмотати яйце серветкою. Можна використовувати як живі, так і штучні квіти і листя.

Всі підготовлені яйця опускаємо в каструлю з розчином таким чином, щоб цибулиння повністю їх покривало. Щоб яйця не потріскалися, додаємо у розчин столову ложку солі. Доводимо вміст каструлі до кипіння, зменшуємо вогонь і варимо яйця 8-10 хвилин. Через 10 хвилин вимикаємо плиту і залишаємо яйця в розчині на 40-50 хвилин.

Через зазначений час виймаємо яйця з розчину і прибираємо допоміжні матеріали у вигляді ниток, серветок й т.ін. Даємо яйцям висохнути після чого змащуємо їх рослинною олією, щоб малюнок виглядав більш яскраво.

КАРКАДЕ І КУРКУМА

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Інгредієнти

куркума - 20 гр,

вода - 700-800 мл,

оцет 9% - 2 ст. л,

каркаде - 80-90 гр

Фарбування

Виймаємо яйця з холодильника і залишаємо при кімнатній температурі на 2 години. Яйця мають нагрітися, в іншому випадку вони потріскаються під час варіння. 80 гр. каркаде кладемо в сотейник, заливаємо холодною водою. По одному викладаємо в цей розчин яйця таким чином, щоб вони були повністю покриті рідиною.

Ставимо каструлю на середній вогонь і даємо розчину закипіти. Після закипання варимо яйця протягом 15 хвилин, після чого вимикаємо плиту. Частину яєць виймаємо з розчину відразу і витираємо серветкою. Решту яєць залишаємо в розчині до повного охолодження. Ці яйця будуть пофарбовані в більш насичений колір.

За таким самим принципом можна пофарбувати яйця куркумою. Висипаємо куркуму в каструлю, наливаємо воду. Викладаємо яйця в холодний розчин. Доводимо масу до кипіння, після чого зменшуємо вогонь і даємо яйцям покипіти ще 10 хвилин. Потім виймаємо яйця з розчину.

Вимикаємо плиту, додаємо в розчин з куркуми оцет. В іншій каструлі варимо яйця до готовності після чого ще гарячими викладаємо їх в гарячий розчин з куркуми і залишаємо на 20 хвилин. Через 20 хвилин виймаємо яйця і витираємо серветками.

ЧЕРВОНА КАПУСТА

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Інгредієнти

червона капуста - 500 гр,

вода - 1 л,

сіль - 0,5 ст. л,

оцет - 1 ст. л.

Фарбування

Капусту дрібно шаткуємо і кладемо в каструлю. Заливаємо капусту водою і ставимо на вогонь. Додаємо половину столової ложки солі. Доводимо розчин до кипіння, після чого зменшуємо вогонь і варимо масу протягом 40 хвилин. Через зазначений час вимикаємо плиту і залишаємо розчин на 2 години, щоб він як слід настоявся.

Через 2 години прибираємо з каструлі частину капусти, щоб звільнити місце для яєць. Додаємо в розчин столову ложку оцту. Тепер викладаємо в розчин яйця, ставимо каструлю на вогонь і варимо яйця протягом 10 хвилин після закипання. Ми залишаємо яйця в розчині до повного охолодження, після чого прибираємо каструлю в холодильник на ніч. Чим довше яйця будуть в розчині, тим більш інтенсивний колір ви отримаєте.

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