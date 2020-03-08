Швидкий рецепт надсмачної грузинської страви з м'ясом

Грузинська кухня славиться своїми ситними і ароматними стравами, і її цілком заслужено люблять у всьому світі.

FoodOboz пропонує скуштувати спрощений варіант грузинського лобіо з м'ясом, яке готується менш ніж за півгодини.

Для лобіо нашвидкоруч знадобиться куряче філе, банка консервованої квасолі, овочі, зелень, томатна паста і спеції.

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М'ясо потрібно порізати на дрібні шматочки, підсмажити, приправити і змішати з іншими інгредієнтами.

Після того, як лобіо закипіло, йому слід ще близько п'яти хвилин потомитися під кришкою до повної готовності. І можна подавати до столу!

Варто зазначити, що для цієї страви варто взяти досить великий пучок зелені, а також не шкодувати часнику. Саме такий букет ароматів додасть лобіо його неповторний кавказький смак.

Детальний рецепт такої ситної закуски розміщений за посиланням: Лобіо з м'ясом.

Лобіо з м'ясом

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