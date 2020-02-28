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Швидкий рецепт чудової сирної закуски на сніданок і ланч

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Вранці у довгоочікувані вихідні зовсім не хочеться проводити час на кухні, і саме тут рецепт швидкого ситного перекусу прийде на допомогу!

FoodOboz знайшов рецепт смачних сирних грінок, які готуються за лічені хвилини.

Натертий на тертці адигейський сир змішується з яйцями, ця маса наноситься на будь-який хліб і злегка обсмажуюється на сковороді. У підсумку виходить повноцінний гарячий перекус на сніданок або ланч, лише варто таку страву доповнити парою скибочок улюблених овочів або зеленню.

Відповідний рецепт доступний тут: Грінки з сиром.

Грінки з сиром

Грінки з сиром

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт ситної угорської страви на обід і вечерю.

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Тема
рецепти
Тег
їжа
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