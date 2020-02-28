Швидкий рецепт чудової сирної закуски на сніданок і ланч

Вранці у довгоочікувані вихідні зовсім не хочеться проводити час на кухні, і саме тут рецепт швидкого ситного перекусу прийде на допомогу!
FoodOboz знайшов рецепт смачних сирних грінок, які готуються за лічені хвилини.
Натертий на тертці адигейський сир змішується з яйцями, ця маса наноситься на будь-який хліб і злегка обсмажуюється на сковороді. У підсумку виходить повноцінний гарячий перекус на сніданок або ланч, лише варто таку страву доповнити парою скибочок улюблених овочів або зеленню.
Відповідний рецепт доступний тут: Грінки з сиром.
Грінки з сиром
Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт ситної угорської страви на обід і вечерю.
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