Швидкий рецепт чудової сирної закуски на сніданок і ланч

Вранці у довгоочікувані вихідні зовсім не хочеться проводити час на кухні, і саме тут рецепт швидкого ситного перекусу прийде на допомогу!

FoodOboz знайшов рецепт смачних сирних грінок, які готуються за лічені хвилини.

Натертий на тертці адигейський сир змішується з яйцями, ця маса наноситься на будь-який хліб і злегка обсмажуюється на сковороді. У підсумку виходить повноцінний гарячий перекус на сніданок або ланч, лише варто таку страву доповнити парою скибочок улюблених овочів або зеленню.

Відповідний рецепт доступний тут: Грінки з сиром.

Грінки з сиром

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт ситної угорської страви на обід і вечерю.

Читайте також:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram