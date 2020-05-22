У Туреччині визначилися зі шведськими столами для туристів

Турецькі готелі не скасовуватимуть системи харчування "все включено" і "шведський стіл", хоча і будуть внесені деякі зміни.

Про це заявив міністр культури і туризму країни Мехмет Нурі Ерсой після того, як деякі ЗМІ повідомили про те, що для забезпечення епідеміологічної безпеки туристів після відкриття готелів там відмовляться від звичних і популярних систем харчування.

Чиновник зазначив, що в готелях, з гігієнічної точки зору, будуть внесені зміни в презентації страв "шведського столу". Відтепер обрані страви будуть видаватися відпочиваючим безпосередньо кухарем.

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"Персонал проходить інтенсивну, регулярну, безперервну підготовку, і це контролюється і інспектується міжнародними компаніями", цитує міністра культури і туризму socportal.info

У федерації турецьких готельєрів повідомили, що після пандемії власники готелів посилять санітарні заходи, в тому числі застосують соціальну дистанцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, буряк, сардини, капуста, кориця і гарбуз названі найбільш недооціненими серед корисних продуктів, які людині необхідно регулярно вживати.