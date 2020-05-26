Апетитні шпинатові оладки

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Сьогодні пропонуємо рецепт шпинатових оладків від фудблогера breakfast_at_carries.

breakfast_at_carries

СКЛАДОВІ:

на 2 порції

цільнозерновие борошно 90 гр.

свіжий шпинат 40 гр.

молоко (я брала мигдальне) 150 мл.

яйце 1 шт.

розпушувач 3 гр.

цукор, сіль, перець, сушений базилік за смаком

рослинне масло 3 ст.л. (Для обсмажування)

крем чіз 1 ст.л. (Для подачі)

Приготування:

Просіяти разом борошно, розпушувач і спеції.

У блендері пробити шпинат, яйце і молоко і трохи цукру до однорідності. Ввести рідку частину в суху. Гарненько перемішати.

Випікати оладки на середньому вогні на рослинній олії.

Подавати з вершковим сиром, зверху можна прикрасити листком свіжого шпинату.

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