Апетитні шпинатові оладки

OBOZREVATEL продовжує знайомити вас з рецептами простих та смачних страв, приготовлених з сезонних овочів, фруктів і ягід.
Сьогодні пропонуємо рецепт шпинатових оладків від фудблогера breakfast_at_carries.
breakfast_at_carries
СКЛАДОВІ:
на 2 порції
цільнозерновие борошно 90 гр.
свіжий шпинат 40 гр.
молоко (я брала мигдальне) 150 мл.
яйце 1 шт.
розпушувач 3 гр.
цукор, сіль, перець, сушений базилік за смаком
рослинне масло 3 ст.л. (Для обсмажування)
крем чіз 1 ст.л. (Для подачі)
Приготування:
Просіяти разом борошно, розпушувач і спеції.
У блендері пробити шпинат, яйце і молоко і трохи цукру до однорідності. Ввести рідку частину в суху. Гарненько перемішати.
Випікати оладки на середньому вогні на рослинній олії.
Подавати з вершковим сиром, зверху можна прикрасити листком свіжого шпинату.
Раніше OBOZREVATEL розповідав про 1 авокадо на день: вчені виявили його користь для роботи мозку
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "живлення" на сайті "OBOZREVATEL".