Шпинат: рецепти, як приготувати суп, салат, омлет, пиріг

Шпинат - одна з найбільш корисних рослин, яку потрібно максимально вживати в їжу в складі різних страв, поки сезон.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL.Smak зібрав поради і рецепти з приготування цього продукту.

Зауважимо, що шпинат містить неперетравлювану клітковину, вітаміни А, С, Е, Н, К, РР, групи В, кальцій, калій, натрій, магній, залізо, фосфор, каротин, і безліч інших елементів.

При цьому він має енергетичну цінність на рівні всього в 22 ккал на 100 грам.

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Оскільки в шпинаті є цінний легкозасвоюваний білок і залізо, він особливо корисний для всіх, хто з якихось причин їсть мало м'яса, але буде ефективним помічником у підтримці здоров'я і схуднення для кожного без винятків.

Добову норму шпинату фахівці оцінюють в 150-350 м

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Шеф-кухар Лінда Хоффман розповіла Coloradoan, що шпинат краще їсти приготованим, оскільки при вживанні сирого листя погано засвоюються кальцій і залізо.

Його можна додавати в супи, гарячі макарони, омлети, і багато інших страв, проте, обов'язково це потрібно робити лише в останні хвилини приготування, щоб він не встиг піддатися сильній термічній обробці і зберіг цінні мікроелементи.

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Добре шпинат поєднується з яйцями, різними сортами сиру, лимоном, часником, беконом, ковбасою, квасолею.

Ви можете легко і просто підвищити норму вживання шпинату, скориставшись одним з покрокових рецептів на OBOZREVATEL.Smak.

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