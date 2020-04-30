Шоколадний брауні: простий та шалено смачний
Шоколадний брауні – це класичний американський десерт, який відомий багатьом своїм яскравим і насиченим смаком.
Рецепт містить масло (або маргарин), яйця, цукор, борошно, ваніль і какао. За бажанням можна додати горіхи. Це все, що потрібно для приготування ідеального десерту, який точно нікого не залишить байдужим, запевняє OBOZREVATEL.
Інгредієнти:
1,25 склянки олії (або маргарину, розм'якшеного)
0,75 склянки какао
4 яйця
2 склянки цукру
2 ч. л. ванільного екстракту
1,5 склянки борошна
За бажанням: 2 склянки горіхів (нарізаних)
Приготування:
1. Підготуйте інгредієнти.
2. Розігрійте духовку до 180ºC.
3. Розтопіть масло або маргарин і додайте какао. Добре перемішайте, щоб об'єднати інгредієнти.
4. Перенесіть все у велику миску, якщо необхідно, потім додайте цукор і яйця (по одному за раз). Між кожним яйцем добре збивайте.
5. Після того як яйця збиті, додайте ванільний екстракт і перемішайте.
6. Додайте борошно й нарізані горіхи (за бажанням), потім добре розмішайте.
7. Випікайте в злегка змащеній олією формі 23x33 см протягом 30 хвилин в попередньо розігрітій духовці.
8. Дайте тістечкам охолонути протягом 20-30 хвилин.
9. Щойно вони повністю охолонуть, можете розрізати їх на 20 квадратних шматочків.
Порада
Не впевнені, які горіхи використовувати? Хоча нарізані волоські горіхи є традиційними для шоколадного брауні, однією з переваг випічки в домашніх умовах є те, що ви можете додавати все на свій смак. Якщо подобається нутелла, додайте нарізаний фундук. Також спробуйте горіхи макадамії. Для більш нейтрального смаку з великою кількістю хрускоту згодяться бразильські горіхи. Якщо все ще не можете вирішити, спробуйте змішати кілька видів одночасно.