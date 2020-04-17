OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти паски.

Фірмовим рецептом паски зі своїми шанувальниками поділився Євген Літвінкович - білоруський автор і виконавець, супер-фіналіст шоу "Україна має талант" в 2012 році і супер-фіналіст шоу "Х фактор" в 2013 році.

ШОКОЛАДНА ПАСКА ВІД ЄВГЕНА ЛІТВІНКОВИЧА

Інгредієнти

Опара

цукор - 10г,

дріжджі - 15г,

молоко - 75г,

борошно - 40г.

Тісто

борошно - 250г,

какао - 30г,

яйце - 3шт,

цукор - 100г,

вершки 33% - 100 мл,

масло вершкове - 100г,

сіль - 0,25ч.л.

Начинка

вершки - 100г,

цукрова пудра - 25г,

крем-сир - 250г.

Карамель

цукор - 200г,

вода - 60мл,

масло вершкове - 30-40 г,

вершки 33% - 120мл,

сіль - 0,5 ч.л.

Карамельна нитка

цукор - 100г,

вода - 30мл.

Глазур біла

шоколад білий - 100 г,

вершки - 50г.

Глазур чорна

шоколад чорний (56%) - 100г,

вершки - 50г.

декор

яйця Kinder Schoko Bons - 1 уп,

Kinder шоколад - 4 шт.

Приготування

Почнемо з того, що приготуємо опару. У мисці з'єднуємо 10 гр. цукру, 15 гр. дріжджів, 75 мл. молока і 40 гр. муки. Все ретельно перемішуємо до повного розчинення дріжджів в молоці. Накриваємо опару рушником і прибираємо в тепле місце на 30 хвилин.

Поки стоїть опара, починаємо готувати тісто. В іншу миску насипаємо 250 гр. просіяного борошна. Додаємо до борошна 30 гр. какао, все добре перемішуємо.

Беремо три яйця і білки відокремлюємо від жовтків. Білки поки прибираємо, а жовтки кладемо в окрему ємність, додаємо до них 100 гр. цукру і збиваємо до стану піни. До збитим жовтків додаємо 100 гр. розм'якшеного вершкового масла. Збиваємо масу до однорідного стану і вливаємо 100 мл. теплих вершків. Знову все збиваємо.

Перекладаємо опару в миску до збитих жовтків і акуратно все перемішуємо. Тепер повертаємося до білків. Додаємо дрібку солі і збиваємо міксером до стійких піків.

Починаємо невеликими порціями додавати в тісто борошно з какао і збиті білки. Робимо це обережно і поетапно. Вимішуємо тісто, після чого накриваємо його рушником і залишаємо в теплому місці на одну годину.

Поки тісто піднімається, ми приготуємо начинку. Наливаємо в миску 100 гр. вершків і збиваємо їх за допомогою міксера. Додаємо 25 гр. цукрової пудри і 250 гр. крем-сиру. Збиваємо масу до однорідного стану.

Тепер займемося карамеллю. Ставимо на плиту сотейник. Насипаємо в нього 200 гр. цукру. Додаємо 60 мл. води. Доводимо масу до кипіння і варимо доки цукор не почне міняти колір. Як тільки-но цукор стане бурштинового кольору, додаємо 40 гр. вершкового масла. Даємо маслу розтанути і знімаємо сотейник з вогню. У гарячу карамель вливаємо вершки і відразу ж все перемішуємо. Додаємо дрібку солі і ще раз все перемішуємо.

Повертаємося до нашого шоколадному тіста. Обминаємо його і залишаємо в теплому місці ще на одну годину.

Тепер зробимо павутинку з карамелі. Відправляємо в сотейник 100 гр. цукру і 30 мл. води. Варимо цю масу до повного розчинення цукру. Як тільки-но цукор почне змінювати колір - карамель готова. Даємо карамелі охолонути до теплого стану, після чого опускаємо в карамель вилку і дуже швидкими рухами формуємо нитку, складаючи її на борта миски або тарілки. Коли карамельна нитка затвердішає, згортаємо її у вигляді гнізда.

Повертаємося до тіста. Обминаємо його ще раз і розкладаємо у формочки для пасок. Накриваємо форми з тістом рушником і залишаємо на 20 хвилин. Випікаємо паски в духовці, розігрітій до 180 градусів. Час випікання близько 40 хвилин в залежності від розміру ваших пасок.

Остиглі паски виймаємо з форм. Обережно зрізаємо верхівку і ложкою виймаємо м'якуш. Заповнюємо паску крем-сиром. Ложкою робимо в сирі заглиблення і заповнюємо його підготовленою карамеллю. Накриваємо паску зрізаною верхівкою. Зверху поливаємо паску розтопленим білим шоколадом. Декоруємо паску гніздом з карамельної нитки і шоколадними яйцями.

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