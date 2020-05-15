Шеф-кухарка розкрила секретний інгредієнт для приготування супер'яєчні

FoodOboz 06:30, 15.05.2020 Оновлено: 08:58, 15.05.2020

Австралійська ікона кулінарії Меггі Беєр розповіла, що використання апельсинової цедри надає звичайній яєчні королівського смаку.

Її рецепт досить простий: спочатку Меггі розбиває чотири яйця в ємність, збиває їх, вливає туди третину склянки вершків і солить. А потім уже настає час її секретного інгредієнта, пише Perth Now.

Цедру від апельсина вона отримує, натираючи цитрус на тертці, і після цього додає її в заздалегідь приготовлену суміш. Після цього перемішану яєчну кашку виливає на заздалегідь розігріту сковорідку, змащену вершковим маслом.

Меггі Беєр і її секретний інгредієнт
perthnow.com.au

У процесі приготування яєчню потрібно постійно перемішувати.

Після цього Беєр подає яєчню на тості з маслом, який посипає перцем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, є люди, які обмежують кількість яєць у своєму раціоні через ризик підвищення рівня холестерину в крові. Однак у цій ситуації багато хто враховує не всі фактори.

Про це нашим читачам розповіла лікар-дієтолог Світлана Фус.

Коментувати
FoodOboz

Дивіться також

Німеччина відмовила РФ у головній вимозі щодо "Північного потоку-2"

"Слуга народу" запропонувала заборонити Telegram в Україні: посипалася критика

Демарш проти України? Як минули таємні переговори щодо Донбасу в Берліні та чи варто боятися "поступок" Росії

Україна зникає із зовнішньополітичної арени, переговори йдуть за нашою спиною

Росіяни – "брати", а війна – "братовбивча": майор ЗСУ втрапив у скандал