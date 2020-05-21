Шаурма без м'яса з двома соусами: рецепт від відомого фуд-блогера
OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули особливої популярності в період карантину.
Сьогодні ми представляємо вашій увазі рецепт, яким в Instagram поділився фуд-блогер Михайло Vegan.
ШАУРМА БЕЗ М'ЯСА З ДВОМА СОУСАМИ
Інгрідієнти
копчений тофу та/або сейтан - 300 гр, ⠀
огірки - 2 шт, ⠀
помідори - 3 шт, ⠀
китайська капуста - 1 шт.
Для першого соусу ⠀
рослинне молоко - 200 мл, ⠀
рослинна олія - 30-40 мл, ⠀
часник - 2 зубчики,
мариновані огірки - 2-3 шт, ⠀
сіль і перець - за смаком. ⠀
Для другого соусу ⠀
рослинне молоко - 200 мл, ⠀
рослинне масло - 30-40 мл, ⠀
часник - 1 зубчик,
дезактивовані дріжджі - 3-4 ст. л, ⠀
сіль і перець - за смаком.⠀
Приготування
Досить дрібно поріжемо огірки, капусту та томати. Побільше - сейтан і тофу. Розрізаємо лаваш на дві частини. Загортаємо начинку та готуємо два веганських соуси. Для цього інгредієнти відправляємо в чашу блендера і перемелюємо до однорідного стану.
Смажимо шаурму на грилі або сухій сковороді без олії. До столу шаурму подаємо відразу з двома соусами.Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com
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