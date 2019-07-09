Шашлик зі свинини, курки, грибів: не тільки смачні, але і корисні рецепти

Шашлик не можна назвати корисною і збалансованою стравою, однак, є ряд способом приготувати її більш здоровим способом.

Поради з приготування опублікували на Mirror, повідомляє OBOZREVATEL.Smak.

Перш за все, можна приготувати свинину. Для цього потрібно 2 кг нежирного м'яса з гомілки, 2 цибулини, 2 столові ложки паприки, по одній столовій ложки перцю чилі і меленого кмину, зелень.

Для соусу взяти ще по 100 мл яблучного оцту і несолодкого яблучного соку, столову ложку коричневого цукру, половину чайної ложки чилі, чайну ложку соусу табаско.

Розпалити барбекю, тим часом змішати в мисці перець, чилі і кмин, приправити, натерти цими спеціями свинину, після чого готувати її 2-3 години на непрямому вогні, поки вона не стане ніжною.

Коли м'ясо буде майже готове, всі інгредієнти для соусу і 150 мл води потрібно помістити в каструлі на сильний вогонь, закип'ятити і на мінімальному вогні проварити ще близько 10 хвилин. Коли суміш охолоне, - полити нею свинину.

Крім того, можна спочатку покласти м'ясо в духовку з соусом, накрити кришкою і тушкувати при температурі в 120 градусів 5-6 годин.

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Для приготування грибів потрібно: одна цибулина, один зубчик часнику, 6 грибів портобелло (ніжки порізати, капелюшки залишити цілими), низькокалорійний кулінарний спрей, свіже листя орегано, 400 г помідорів-слив, щіпка підсолоджувача, 100 г нежирного сиру фета шматочками.

На антипригарний посуд розпорошити спрей, поставити на середній вогонь, протушкувати п'ять хвилин цибулю і часник, додати гриби і залишити ще на п'ять хвилин, після чого додати орегано і помідори, довести до кипіння, після чого на мінімумі залишити на 10 хвилин і приправити.

Капелюшки грибів збризнути спреєм і перевернути, покласти всередину томатний соус, посипати кубиками сиру і залишити на середньому вогні на 8-10 хвилин, розкидати ще листя орегано і подавати.

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Можна приготувати і курку. Для цього потрібно: 4 курячі грудки без шкіри, 2 червоних перця чилі і 2 звичайних червоних перця, потертий шматочок кореня імбиру, 2 подрібнених зубчиків часнику, 2 столові ложки соєвого соусу, сік двох лимонів (і скибочки для прикраси), свіже листя м'яти, овочі для подачі.

Половину порубаного перцю чилі, імбир, часник, соєвий соус і лимонний сік змішати у великій мисці, відкласти столову ложку суміші в сторону, додати в миску порізану на шматочки курку і змішати, накрити кришкою і залишити мінімум на годину в прохолоді.

Розігріти барбекю до середньої температури, насадити солодкий перець і курку на чотири шампура, обсмажити їх 7-8 хвилин, після чого перевернути, покрити відкладеним маринадом і смажити ще 7-8 хвилин.

Також можна готувати просто на сковороді на середньому вогні.

Перед подачею посипати м'ятою і залишками перця чилі, додати часточки лимона і овочі.

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