Шашлик за старим рецептом здивує своїм смаком

Рецептів приготування шашлику настільки багато, що в них можна заплутатися.

Але SmakOBOZ в старій кулінарній книзі знайшов цікавий рецепт цієї популярної страви, який заслуговує на особливу увагу.

Відмінною особливістю шашлику за цим рецептом є дуже простий набір спецій і продуктів для маринаду, який дивним чином допомагає приготувати дуже смачний шашлик.

Отже, на 500 грам м'яса (свинини або баранини) нам знадобиться:

- 2 головки ріпчастої цибулі

- 100 грамів зеленої цибулі

- 200 грамів томатів

- ½ лимона (або 1 столова ложка оцту)

- 1 столова ложка рослинної олії

- сіль

- мелений чорний перець

М'ясо обмити, нарізати на шматки, посолити, поперчити, додати цибулю і помідори (нарізані кільцями), сік лимону та масло. Маринувати м'ясо треба кілька годин щільно закривши кришкою, але найкраще – залишити в холодильнику на ніч.

Шашлик за старим рецептом

Після цього нанизати м'ясо на шампури вперемішку з овочами та засмажити. Смачного!

Шашлик за старим рецептом

Як приготувати смачний шашлик з курячого філе читайте за цим посиланням. Крім того, радимо спробувати шашлик із сома.

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