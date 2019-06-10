Головна Новини
Мова Язык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Головна Блоги

/Кулінарні новини

Шашлик за старим рецептом здивує своїм смаком

487Читати матеріал російською

Рецептів приготування шашлику настільки багато, що в них можна заплутатися.

Але SmakOBOZ в старій кулінарній книзі знайшов цікавий рецепт цієї популярної страви, який заслуговує на особливу увагу.

Відмінною особливістю шашлику за цим рецептом є дуже простий набір спецій і продуктів для маринаду, який дивним чином допомагає приготувати дуже смачний шашлик.

Отже, на 500 грам м'яса (свинини або баранини) нам знадобиться:

- 2 головки ріпчастої цибулі

- 100 грамів зеленої цибулі

- 200 грамів томатів

- ½ лимона (або 1 столова ложка оцту)

- 1 столова ложка рослинної олії

- сіль

- мелений чорний перець

М'ясо обмити, нарізати на шматки, посолити, поперчити, додати цибулю і помідори (нарізані кільцями), сік лимону та масло. Маринувати м'ясо треба кілька годин щільно закривши кришкою, але найкраще – залишити в холодильнику на ніч.

Шашлик за старим рецептом

Шашлик за старим рецептом

Після цього нанизати м'ясо на шампури вперемішку з овочами та засмажити. Смачного!

Шашлик за старим рецептом

Шашлик за старим рецептом

Як приготувати смачний шашлик з курячого філе читайте за цим посиланням. Крім того, радимо спробувати шашлик із сома.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані