Шарлотка без глютену

Олена Коваленко FoodOboz 09:00, 24.05.2020

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули особливої популярності в період карантину.

Сьогодні ми хочемо запропонувати вашій увазі рецепт, яким в Instagram поділився канал "gotovim veganskoe". Рецепт коментує лікар-дієтолог Ольга Набока.

ШАРЛОТКА БЕЗ ГЛЮТЕНУ

Інгрідієнти

  • вода - 250 мл,

  • розпушувач - 1-2 ч. л,

  • олія - 3 ст. л,

  • яблуко - 3 шт,

  • манка (для панірування),

  • сода гашена - на кінчику ножа,

  • ванілін - за смаком,

  • рисове борошно - 1 склянка,

  • цельзерновая борошно - 1 склянка,

  • цедра апельсина - за смаком,

  • цукор - 1/2 склянки,

  • мед - 1 ст. л. ⠀

Приготування

Ріжемо яблука на невеликі шматочки. Змащуємо форму для запікання олією, потім присипаємо манкою, далі викладаємо яблука.

Тепер приготуємо тісто. У теплій воді розчиняємо цукор. Окремо змішуємо борошно і розпушувач і висипаємо в "солодку" воду. Додаємо мед, ванілін, цедру, гашену соду. Все ретельно перемішуємо і отримане тісто викладаємо до яблук.

Випікаємо в духовці, розігрітій до 200 градусів близько 35 хвилин. Перед подачею посипаємо шарлотку цукровою пудрою.

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Лікар-дієтолог Ольга Набока

Регулярне споживання продуктів, що містять цукор призводить не тільки до ожиріння, але і до безлічі захворювань серцево–судинної системи. Мед я взагалі забороняю піддавати термічній обробці. Високоуглеводний продукт.

Також OBOZREVATEL писав про те, чи небезпечно під час карантину купувати овочі та фрукти. З порадами фахівця з цього питання можна ознайомитися тут.

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