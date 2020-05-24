Шарлотка без глютену
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Сьогодні ми хочемо запропонувати вашій увазі рецепт, яким в Instagram поділився канал "gotovim veganskoe". Рецепт коментує лікар-дієтолог Ольга Набока.
ШАРЛОТКА БЕЗ ГЛЮТЕНУ
Інгрідієнти
вода - 250 мл,
розпушувач - 1-2 ч. л,
олія - 3 ст. л,
яблуко - 3 шт,
манка (для панірування),
сода гашена - на кінчику ножа,
ванілін - за смаком,
рисове борошно - 1 склянка,
цельзерновая борошно - 1 склянка,
цедра апельсина - за смаком,
цукор - 1/2 склянки,
мед - 1 ст. л. ⠀
Приготування
Ріжемо яблука на невеликі шматочки. Змащуємо форму для запікання олією, потім присипаємо манкою, далі викладаємо яблука.
Тепер приготуємо тісто. У теплій воді розчиняємо цукор. Окремо змішуємо борошно і розпушувач і висипаємо в "солодку" воду. Додаємо мед, ванілін, цедру, гашену соду. Все ретельно перемішуємо і отримане тісто викладаємо до яблук.
Випікаємо в духовці, розігрітій до 200 градусів близько 35 хвилин. Перед подачею посипаємо шарлотку цукровою пудрою.Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com
Лікар-дієтолог Ольга Набока
Регулярне споживання продуктів, що містять цукор призводить не тільки до ожиріння, але і до безлічі захворювань серцево–судинної системи. Мед я взагалі забороняю піддавати термічній обробці. Високоуглеводний продукт.
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