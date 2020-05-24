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Сьогодні ми хочемо запропонувати вашій увазі рецепт, яким в Instagram поділився канал "gotovim veganskoe". Рецепт коментує лікар-дієтолог Ольга Набока.

ШАРЛОТКА БЕЗ ГЛЮТЕНУ

Інгрідієнти

вода - 250 мл,

розпушувач - 1-2 ч. л,

олія - 3 ст. л,

яблуко - 3 шт,

манка (для панірування),

сода гашена - на кінчику ножа,

ванілін - за смаком,

рисове борошно - 1 склянка,

цельзерновая борошно - 1 склянка,

цедра апельсина - за смаком,

цукор - 1/2 склянки,

мед - 1 ст. л. ⠀

Приготування

Ріжемо яблука на невеликі шматочки. Змащуємо форму для запікання олією, потім присипаємо манкою, далі викладаємо яблука.

Тепер приготуємо тісто. У теплій воді розчиняємо цукор. Окремо змішуємо борошно і розпушувач і висипаємо в "солодку" воду. Додаємо мед, ванілін, цедру, гашену соду. Все ретельно перемішуємо і отримане тісто викладаємо до яблук.

Випікаємо в духовці, розігрітій до 200 градусів близько 35 хвилин. Перед подачею посипаємо шарлотку цукровою пудрою.

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Лікар-дієтолог Ольга Набока

Регулярне споживання продуктів, що містять цукор призводить не тільки до ожиріння, але і до безлічі захворювань серцево–судинної системи. Мед я взагалі забороняю піддавати термічній обробці. Високоуглеводний продукт.

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