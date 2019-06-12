Сестри почали готувати незвичайні снеки і казково розбагатіли

Сестрам, які любили займатися випічкою, вдалося всього за кілька років перетворити своє хобі в успішний бізнес, і він вже приносить 700 тисяч фунтів на рік.

33-річна Софі і 31-річна Грейсі Тіррелл з Лондона створили свою компанію з виробництва здорової безглютенової їжі. А починалося все з приготування декількох видів закусок вдома на кухні у 2015 році.

Софі і Грейсі Тіррелл

Жінки розповіли The Sun, як вони перетворили своє хобі в успішний бізнес.

Після того, як сестри поділилися рецептами у своєму блозі, вони вирішили створити Squirrel Sisters, що займається здоровими закусками, і тепер вони постачають понад 80 тисяч одиниць товарів у магазини по всій Великій Британії.

В інтернті одним з найпопулярніших серед їх підписників був рецепт безглютенової закуски з фініків і какао, і саме це стало основою їхнього бізнесу.

"Блог був місцем, де ми могли викладати наші корисні відкриття і рецепти, і він швидко завоював популярність. Ми вирішили назвати його Squirrel Sisters, прізвисько з нашого дитинства, засноване на прізвищі Тіррелл, і так як ми обидві любимо горіхи", - розповіла Грейсі.

Спочатку Грейсі готувала смачні безглютенові закуски для своєї сестри, і виявила, що подібних продуктів просто немає в супермаркетах. Люди, які не переносять глютен, не можуть купити таку їжу ні в одному великому в магазині.

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З огляду на вільну нішу на ринку, сестри знайшли невелику сімейну фабрику, яка погодилася почати виробництво корисних снеків у вигляді батончиків в більшому масштабі.

Незабаром їх продукцією зацікавилися великі супермаркети, а онлайн продажі пішли вгору.

В майбутньому Squirrel Sisters планує розширювати виробництво. Софі вже розробляє нові рецепти закусок, які скоро з'являться в магазинах.

"У нас є деякі дійсно цікаві ідеї про нові смаки і формі снеків", - зізналися сестри.

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