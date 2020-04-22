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Секс і кава: вчені назвали плюси і мінуси популярного напою

3.5т
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Улюблена багатьма кава часто виступає в якості віагри, нормалізуючи сексуальне життя.

Американські вчені проаналізували ряд наукових робіт і прийшли до висновку, що кава може стимулювати приплив крові до чоловічих статевих органів, тому її можна застосовувати як засіб для поліпшення ерекції.

Крім цього, кава підвищує лібідо у жінок, тобто, позитивно впливає на сексуальне життя обох статей.

Секс і кава: вчені назвали плюси і мінуси популярного напою

angliya.com

"Дослідження показують, що кава може покращувати інтимне життя як чоловіків, так і жінок. Чоловікам напій допомагає підтримувати стійку ерекцію, а у жінок викликає активізацію сексуального бажання. До того ж, кава сприяє швидкому жіночому оргазму", - цитує американських дослідників видання prostoest. ru.

Однак вчені закликають не вживати каву в занадто великих дозах, що у деяких людей може викликати неприємні і небезпечні наслідки.

"Пам'ятайте, що краще пити холодну каву, ніж гарячу - холодний напій принесе організму більше користі, ніж шкоди. Плюс враховуйте, що у вас навряд чи вийде вивести своє сексуальне життя на новий рівень якості за допомогою однієї лише кави", - попереджають автори дослідження .

Раніше OBOZREVATEL розповідав Як кава впливає на організм.

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Тема
живлення
Теги
Секс продукти кава
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Можно ,конечно. и холодный.....Ежели не все дома!
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