Секс і кава: вчені назвали плюси і мінуси популярного напою

Улюблена багатьма кава часто виступає в якості віагри, нормалізуючи сексуальне життя.
Американські вчені проаналізували ряд наукових робіт і прийшли до висновку, що кава може стимулювати приплив крові до чоловічих статевих органів, тому її можна застосовувати як засіб для поліпшення ерекції.
Крім цього, кава підвищує лібідо у жінок, тобто, позитивно впливає на сексуальне життя обох статей.
angliya.com
"Дослідження показують, що кава може покращувати інтимне життя як чоловіків, так і жінок. Чоловікам напій допомагає підтримувати стійку ерекцію, а у жінок викликає активізацію сексуального бажання. До того ж, кава сприяє швидкому жіночому оргазму", - цитує американських дослідників видання prostoest. ru.
Однак вчені закликають не вживати каву в занадто великих дозах, що у деяких людей може викликати неприємні і небезпечні наслідки.
"Пам'ятайте, що краще пити холодну каву, ніж гарячу - холодний напій принесе організму більше користі, ніж шкоди. Плюс враховуйте, що у вас навряд чи вийде вивести своє сексуальне життя на новий рівень якості за допомогою однієї лише кави", - попереджають автори дослідження .
Раніше OBOZREVATEL розповідав Як кава впливає на організм.
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