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Секретні властивості ароматичних трав

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Ароматичні трави складаються з частин або зелених стебел рослин, таких як лавровий лист, базилік, кервель, цибуля, майоран, орегано, петрушка, розмарин, шавлія і чебрець.

OBOZREVATEL поділиться деякими секретами їх використання на кухні, в свіжому або сушеному вигляді, що нададуть особливий аромат будь-яким стравам.

Використовуйте їх для соусів і пюре

Секретні властивості ароматичних трав

Getty

Ароматичні трави можна використовувати подрібнені, як спеції, для ароматизації різних соусів, наприклад, на основі йогурту, а також для картопляного пюре.

Додайте їх в маринад для м'яса

Секретні властивості ароматичних трав

Getty

Щоб зробити м'ясо м'якше, його часто замаріновують в лимонному соці або маслі. До них можна додати один або кілька видів ароматичних трав, свіжих або сушених, щоб зробити м'ясо більш смачним і ароматним.

Покладіть їх в киплячу воду

Хитрість в тому, що можна ароматизувати навіть страви, що приготовлені на пару (овочі, рибу або м'ясо), додаючи в воду свіжі або сушені ароматичні трави. Таким чином, летючі компоненти трав будуть поширюватися разом з парою.

Надайте аромат картоплі

Картопля буде смачніше, якщо приправити її сумішшю ароматичних трав, порубати і додати в масло, яке послужить приправою. Таким чином, можна уникнути використання солі або значно зменшити її кількість.

Приправте суп

Секретні властивості ароматичних трав

Getty

Щоб не їсти звичайний суп, додайте кілька листя орегано, шавлії або базиліка, і ви побачите дивовижну різницю в смаку!

Приправте фруктовий салат

Секретні властивості ароматичних трав

Getty

Фруктовий салат можна легко ароматизувати, додавши кілька листя м'яти, а також базиліка або чебрецю.

Створіть ароматизовану сіль

Ви можете легко створити ароматизовану сіль, подрібнивши сіль в блендері з сумішшю сушених трав. Її зручно зберігати в контейнері і використовувати при необхідності для приправи блюд.

Також OBOZREVATEL розповів кілька цікавих фактів, про спеції, які відкриють їх з несподіваного боку.

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Автор
Олена Козлова
Теми
живлення рецепти
Тег
рецепт
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