Секретні властивості ароматичних трав

Ароматичні трави складаються з частин або зелених стебел рослин, таких як лавровий лист, базилік, кервель, цибуля, майоран, орегано, петрушка, розмарин, шавлія і чебрець.

OBOZREVATEL поділиться деякими секретами їх використання на кухні, в свіжому або сушеному вигляді, що нададуть особливий аромат будь-яким стравам.

Використовуйте їх для соусів і пюре

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Ароматичні трави можна використовувати подрібнені, як спеції, для ароматизації різних соусів, наприклад, на основі йогурту, а також для картопляного пюре.

Додайте їх в маринад для м'яса

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Щоб зробити м'ясо м'якше, його часто замаріновують в лимонному соці або маслі. До них можна додати один або кілька видів ароматичних трав, свіжих або сушених, щоб зробити м'ясо більш смачним і ароматним.

Покладіть їх в киплячу воду

Хитрість в тому, що можна ароматизувати навіть страви, що приготовлені на пару (овочі, рибу або м'ясо), додаючи в воду свіжі або сушені ароматичні трави. Таким чином, летючі компоненти трав будуть поширюватися разом з парою.

Надайте аромат картоплі

Картопля буде смачніше, якщо приправити її сумішшю ароматичних трав, порубати і додати в масло, яке послужить приправою. Таким чином, можна уникнути використання солі або значно зменшити її кількість.

Приправте суп

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Щоб не їсти звичайний суп, додайте кілька листя орегано, шавлії або базиліка, і ви побачите дивовижну різницю в смаку!

Приправте фруктовий салат

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Фруктовий салат можна легко ароматизувати, додавши кілька листя м'яти, а також базиліка або чебрецю.

Створіть ароматизовану сіль

Ви можете легко створити ароматизовану сіль, подрібнивши сіль в блендері з сумішшю сушених трав. Її зручно зберігати в контейнері і використовувати при необхідності для приправи блюд.

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