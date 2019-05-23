Секрети ресторанів розкрили інсайдери: як визначити якість закладу

Працівники ресторанної індустрії розповіли, на які моменти слід звернути увагу при виборі закладу.

Про це повідомляє Mirror.

Кухарі, працівники кухні і обслуговуючий персонал в ресторанах володіють першокласними знаннями про те, як має працювати гарний заклад. Коли вони вибираються в місця для відпочинку, то в першу чергу звертають увагу на якість їжі, мікроклімат в стосунках обслуговуючого персоналу і дизайн закладу.

Приходячи до ресторану слід подивитися на якість килимів і буклет меню. Розважальні заклади часто не стежать за чистотою килимів, а в разі якщо буклет є брудним і має неприємний зовнішний вигляд, це означає, що тут не дбають про чистоту в приміщенні.

Що стосується безпосередньо їжі, обслуговуючий персонал повинен знати, звідки привезені ваші устриці і як вони були приготовані.

Меню, що складається з однієї сторінки, – хороший знак, це означає, що в ресторані, швидше за все, стежать за якістю їжі, тому що великий буклет меню свідчить про те, що відвідувачі даного кафе, ймовірно, їдять їжу з заморожених пакетів.

Не варто забувати про відносини всередині персоналу – якщо комунікація людей, які вас обслуговують, залишає бажати кращого, варто залишити заклад і відправитися в інше місце. Адже чим краще відносини серед колективу, тим краще люди виконують свою роботу з подальшою реалізацією ефективного сервісу для клієнтів.

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