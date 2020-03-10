Секрет соковитого і ніжного шашлику з курячого філе

Зі звичайного курячого філе виходять дуже смачні шашлики, якщо використовувати для м'яса правильний маринад.

FoodOboz знайшов рецепт чудового соєвого маринаду, який просто ідеально доповнює смак птиці. Важливо, що такі курячі шашлики можна готувати різними способами – і над вугіллям, і в духовці. У другому випадку м'ясо слід нанизувати на дерев'яні шпажки.

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Основою маринаду є соєвий соус, тому солити філе не потрібно. Соєвий соус розм'якшує м'ясні волокна і робить готовий продукт ніжним. Також важливу роль відіграють спеції і мед.

Пряні трави доповнюють смак м'яса, а завдяки меду шматочки шашлику карамелізуються зверху, і така скоринка не дає витікати соку. Тому шашлик стає рум'яним зовні, але дуже соковитим всередині.

Детальний рецепт такої страви читайте за посиланням: Шашлик з курячого філе у соєвому соусі.

Шашлик з курячого філе в соєвому соусі

Нагадаємо, раніше FoodOboz писав, як замаринувати свинячий ошийок на шашлик.

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