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Секрет приготування найніжніших львівських сирників

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Відомий по всій країні львівський сирник по праву вважається головним десертом західного регіону України.

Спробувавши такий сирник одного разу вже неможливо забути його смак.

Незважаючи на те, що складові цього смаколику досить звичні, спосіб приготування суттєво відрізняється від випікання простої сирної запіканки.

На відміну від запіканки, сир для львівського сирника потрібно обирати м'який, жирності 5-9%.

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Також серед інгредієнтів є вершкове масло, яке слід добре перетерти з цукром.

Яєчні білки потрібно збити окремо, акуратно вмішати їх в сирне тісто безпосередньо перед тим, як заготовка відправиться в духовку.

Класичний львівський сирник прикрашається шоколадною глазур'ю і подається порційно шматочками по 2-3 см товщиною.

Як приготувати цей казково смачний десерт, дивіться у відеорецепті від FoodOboz за цим посиланням: Львівські сирники.

Львівські сирники

Львівські сирники

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