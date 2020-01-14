Секрет ідеального плову в мультиварці: простий рецепт

Людей, байдужих до справжнього розсипчастого плову, просто не існує.

Процес його приготування в мультиварці істотно простіше класичного варіанту, але при цьому, щоб результат порадував, потрібно врахувати кілька важливих нюансів.

Справа в тому, що співвідношення рису і води повинно бути дещо іншим, ніж в тому випадку, якщо плов готується в казані.

Та й спосіб обсмажування овочів з м'ясом трохи відрізняється.

Рецепт ідеального плову в мультиварці читайте в рецепті від FoodOboz за наступним посиланням: Плов в мультиварці.

Плов в мультиварці.

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