Секрет ідеального плову в мультиварці: простий рецепт

Людей, байдужих до справжнього розсипчастого плову, просто не існує.
Процес його приготування в мультиварці істотно простіше класичного варіанту, але при цьому, щоб результат порадував, потрібно врахувати кілька важливих нюансів.
Справа в тому, що співвідношення рису і води повинно бути дещо іншим, ніж в тому випадку, якщо плов готується в казані.
Та й спосіб обсмажування овочів з м'ясом трохи відрізняється.
Рецепт ідеального плову в мультиварці читайте в рецепті від FoodOboz за наступним посиланням: Плов в мультиварці.
Плов в мультиварці.
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