Що таке кабачкова локшина і як її приготувати

Як би ми не любили класичні макарони, іноді хочеться чогось менш калорійного, але при цьому не менш смачного.

Локшина з кабачків або цукіні корисна для здоров'я, проста в приготуванні і є ідеальним чистим полотном для ваших соусів або м'ясних страв. Все, що вам потрібно, це хороший спіралізатор та кабачок.

Кабачкова локшина

Що таке спіралізатор

Це всього лише терка, але не звичайна, а особлива. Вона допомагає перетворювати овочі в довгі спіралі. Ручний спіралізатор використовують не тільки для подрібнення кабачків, також він прекрасно справляється з морквою, сирою картоплею або огірками.

Щоб приготувати ідельну локшину з кабачків вам знадобиться:

- 2 маленьких кабачки;

- 1 столова ложка оливкової олії;

- дрібка солі;

- мелений чорний перець.

Відріжте кінчики овочів, закріпіть в спіралізаторы та провертайте, щоб створити локшину. Коли спіралі з обох кабачків зроблені, підсмажте цю "локшину" на оливковій олії у великій сковороді на середньому вогні близько 5 хвилин. Посоліть і поперчіть.

Важливо не пересмажити, щоб локшина не втратила форму.

Тепер можна подавати на стіл з сиром, соусом або будь-якими м'ясними стравами на ваш смак.

Наприклад, кабачкова локшина послужить ідеальним гарніром для мітболов в пряному соусі. Простий рецепт марокканських мітболов читайте за цим посиланням.

Кабачкова локшина з марокканськими мітболами

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