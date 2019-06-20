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Що таке кабачкова локшина і як її приготувати

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Як би ми не любили класичні макарони, іноді хочеться чогось менш калорійного, але при цьому не менш смачного.

Локшина з кабачків або цукіні корисна для здоров'я, проста в приготуванні і є ідеальним чистим полотном для ваших соусів або м'ясних страв. Все, що вам потрібно, це хороший спіралізатор та кабачок.

Кабачкова локшина

Кабачкова локшина

Що таке спіралізатор

Це всього лише терка, але не звичайна, а особлива. Вона допомагає перетворювати овочі в довгі спіралі. Ручний спіралізатор використовують не тільки для подрібнення кабачків, також він прекрасно справляється з морквою, сирою картоплею або огірками.

Що таке кабачкова локшина і як її приготувати

Щоб приготувати ідельну локшину з кабачків вам знадобиться:

- 2 маленьких кабачки;

- 1 столова ложка оливкової олії;

- дрібка солі;

- мелений чорний перець.

Відріжте кінчики овочів, закріпіть в спіралізаторы та провертайте, щоб створити локшину. Коли спіралі з обох кабачків зроблені, підсмажте цю "локшину" на оливковій олії у великій сковороді на середньому вогні близько 5 хвилин. Посоліть і поперчіть.

Важливо не пересмажити, щоб локшина не втратила форму.

Тепер можна подавати на стіл з сиром, соусом або будь-якими м'ясними стравами на ваш смак.

Наприклад, кабачкова локшина послужить ідеальним гарніром для мітболов в пряному соусі. Простий рецепт марокканських мітболов читайте за цим посиланням.

Кабачкова локшина з марокканськими мітболами

Кабачкова локшина з марокканськими мітболами

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