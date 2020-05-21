Що станеться з організмом, якщо відмовитися від м'яса: результати досліджень

Відмовившись від м'яса, ви виявите багато користі для свого здоров'я. Йдеться про нормалізацію обміну речовин і травлення, захист від хвороб, поліпшення стану шкіри, а також зниження ваги і рівня холестерину.

OBOZREVATEL за сприяння eatthis.com пропонує детальніше ознайомитися зі змінами, які відбудуться після виключення цього продукту з раціону.

Схуднення

Дослідження, опубліковане в науковому журналі американської Академії харчування та дієтології, відзначило користь вегетаріанської дієти. У тих, хто її дотримувався, спостерігалася середня втрата ваги на 3,4 кг. Готуючи їжу з безлічі овочів, фруктів, цільного зерна і бобів, вдасться легше та швидше схуднути, ніж якщо дотримуватися інших режимів харчування.

Зниження холестерину

Значною мірою рівень холестерину визначають гени, але фізичні вправи і дієта також дуже сильно на нього впливають. Мета-аналіз, опублікований в журналі Nutrition Reviews, показав, що вегетаріанські дієти на рослинній основі пов'язані з нижчим рівнем загального холестерину в порівнянні зі звичайним харчуванням.

Здоровий кишківник

"Кишківник того, хто не їсть м'ясо, буде чистішим, ніж у людини, яка його щодня споживає", – заявляє дієтолог Сьюзен Такер. Більшість м'яса походить від тварин, яким дають гормони й антибіотики. Вегани і вегетаріанці віддають перевагу великій кількості клітковини, фітонутрієнтів і антиоксидантів, які підтримують чистоту всієї системи.

Згідно дослідження, опублікованого в журналі Nutrition, було встановлено наступне: вегетаріанці мають нижчі показники неправильної передачі сигналів інсуліну, які призводять до метаболічного синдрому і діабету.

Поліпшення стану шкіри

Шкіра може відображати те, наскільки "щаслива" ваша травна система. У людей, які їдять багато рослин, вона буде в кращому стані. Антиоксиданти, клітковина і мінерали в рослинній дієті допомагають щодня виводити токсини, сприяючи її оздоровленню.

Утворення газів

Раптове збільшення споживання клітковини (фрукти, овочі, боби і цільне зерно) може стимулювати утворення газів і здуття живота. Щоб компенсувати цей небажаний побічний ефект, необхідно полегшити дієту, поступово відмовляючись від м'яса і потроху збільшуючи кількість продуктів з високим вмістом клітковини.

Зниження ризику захворювань

Замінивши м'ясо кориснішими альтернативами, ви захистите себе від різних серцевих захворювань, факторів ризику серцево-метаболічного обміну та деяких видів раку. До такого висновку прийшли вчені, проводячи дослідження трьох груп адвентистів сьомого дня (християнської конфесії, члени якої утримуються від вживання м'яса).

Їхні результати щодо здоров'я є ще одним доказом переваги вживання більшої кількості клітковини. Крім того, антиоксиданти, що містяться в фруктах і овочах, захищають від хвороб серця. Інші дослідження також показали, що м'ясоїди мають підвищений ризик апендициту, хронічних запалень і захворювання нирок.

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