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Що робити, якщо не вмієш готувати смачно: прості поради популярного фуд-блогера

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Відому на просторах мережі фуд-блогершу Ілю Мамедову часто запитують, що робити, якщо їжа виходить несмачною.

Дівчина вирішила відповісти відразу всім, написавши розгорнутий пост в Instagram.

"Якщо я розповім вам, скільки фіаско було у мене, то ви не повірите, що це говорить Іля, тому давайте відкинемо всі забобони типу "комусь дано, а мені - ні" і подивимося, як вийти з ситуації", - написала вона і дала кілька важливих порад.

Іля Мамедова

Іля Мамедова

Готуй просту їжу

Потренуйся на сніданках і зроби їх ідеальними: яєчня з хрусткою білковою скоринкою і рідким жовтком, ніжний омлет з тягучим сиром, вівсяна каша з яблучками або бананом з корицею, французькі тости або грінки.

Не поспішай

Ніжне м'ясо на кістці тушкується у вині приблизно 4 години, тому якщо у тебе на руках м'ясо і лише 1 година часу, відклади цей рецепт і візьмися за інший.

Не купуй величезна кількість спецій і соусів

Зокрема спеції для курки, м'яса, риби, супів тощо не зроблять твою страву шедевральною, як на картинці. Хороший продукт смачний сам по собі. Спеції найчастіше виступають в якості підсилювача смаку, до них потрібно ставитися делікатно, і не дати їм відтінити смак головного продукту. До соусів я також відношуся скептично. Краще готувати їх самим.

Орієнтуйся на свої смакові уподобання

Запитайте - а що смачно для мене? Якщо якийсь відомий кухар вихваляє свій сицилійський салат з червоною цибулею і апельсинами, а ви, приготувавши його, знаходите його несмачним, то це не тому що ви не зуміли його приготувати, а просто тому що це поєднання не сприймається вашими смаковими рецепторами, і це нормально!

Не сприймай готування як тягар

Це не робота, це кайф. Перед тобою продукти, з яких ти приготуєш своє власне блюдо. Хіба це не чудово?

Не переймайся, якщо страва не виходить

Це нормально. Ми не народжуємося професійними кухарями, та й навіщо нам це?

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