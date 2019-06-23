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Що приготувати з абрикос? Рецепти від шеф-кухаря, які вас здивують

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Поступово починається сезон абрикос, в зв'язку з чим актуально дізнатися, як приготувати жарке зі свинини з абрикосами і баклажанами, абрикосовий пиріг з мигдалем.

Ці рецепти надав відомий британський шеф-кухар і кулінарний оглядач Найджел Слейтер, повідомляє The Guardian.

Що приготувати з абрикос? Рецепти від шеф-кухаря, які вас здивують

Відзначається, що для жаркого потрібно: 4 середні цибулини, великий баклажан, 1,5 кг свинини без кісток, 8-12 абрикос, 4 столові ложки оливкової олії, 6 гілочок розмарину.

Духовку потрібно прогріти до 220 градусів, тим часом почистити і порізати на чверті цибулю, баклажани нарізати скибочками завтовшки 2 см, помістити їх в сковороду, після чого додати зверху свинину, посолити і поставити запікатися.

Через 25 хвилин температуру знизити до 180 градусів, додати абрикоси і розмарин, готувати ще 70 хвилин, після чого вийняти з духовки, обернути фольгою і залишити на 20 хвилин, щоб м'ясо було більш соковитим.

Жарким можна нагодувати 4-6 чоловік, може ще й залишитися.

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Що приготувати з абрикос? Рецепти від шеф-кухаря, які вас здивують

Для пирога потрібно: 100 г цукру, 500 г абрикосів, по 3 столові ложки цукрової пудри і кріпленого солодкого десертного вина (краще всього італійського, Марсала), 60 г масла, 20 цілих горіхів і 25 г подрібненого мигдалю, 150 г листкового тіста, 8 стручків кардамону, по 100 мл вершків і йогурту.

Духовку розігріти до 200 градусів, в сковороді діаметром 21 см розігріти цукор і вино, поки суміш не почне карамелізованою, буде згущуватися до сиропу і перетворюватися в горіхово-коричневу.

Додати в блюдо порізане шматочками масло, зняти з вогню, як тільки воно розтане.

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Абрикоси порізати і почистити, в кожну половинку покласти мигдаль, після чого покласти їх в карамель горіхами вниз.

Розкачати тісто, вирізати диск діаметром 23 сантиметрів, покласти його поверх фруктів і заправити краї пирога.

Випікати 20-25 хвилин, поки тісто не підніметься і фрукти не стануть м'якими, дати відпочити і охолонути, після чого акуратно перевернути (карамель ще може бути гарячою).

Витягти насіння кардамону, подрібнити його в порошок з пудрою за допомогою млинця для перцю або кавомолки, збити вершки до м'якості і густоти (але не до піків).

Йогурт додати до вершків, після чого додати до них цукрову пудру і кардамон, посипати подрібненим мигдалем і подавати з пирогом.

Що приготувати з абрикос? Рецепти від шеф-кухаря, які вас здивують

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