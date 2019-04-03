Що приготувати на вечерю швидко: легкий і смачний рецепт

Курячі фрикадельки зі шпинатом на пару — ідеальний варіант легкої вечері для робочих буднів. Адже вони прості і швидкі в приготуванні, дієтичні та дуже смачні.
Так, рецептом поділилася з ТСН кулінарний експерт і блогер Вікторія Попін.
Інгредієнти:
Фото: picantecooking.com
500 г курячого м'яса
100 г свіжого або мороженого шпинату
40 г сиру пармезан
1 ч.л. солі
1 ч.л. гранульованого часнику
1 шт. яйця
Спосіб приготування:
Візьміть куряче м'ясо і поріжте шматками. Далі розморозьте і порубайте шпинат, а пармезан натріть. Всі інгредієнти крім шпинату помістіть в чашу блендера і збивайте до однорідності. Додайте шпинат і ще раз збийте.
Фото: picantecooking.com
Сформуйте курячі фрикадельки вологими руками і викладіть їх в пароварку зберігаючи дистанцію між ними. Варіть до готовності, 15-20 хвилин при температурі 70° C.
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Фото: picantecooking.com
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