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Що приготувати на вечерю швидко: легкий і смачний рецепт

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Курячі фрикадельки зі шпинатом на пару — ідеальний варіант легкої вечері для робочих буднів. Адже вони прості і швидкі в приготуванні, дієтичні та дуже смачні.

Так, рецептом поділилася з ТСН кулінарний експерт і блогер Вікторія Попін.

Інгредієнти:

Що приготувати на вечерю швидко: легкий і смачний рецепт

Фото: picantecooking.com

Спосіб приготування:

Візьміть куряче м'ясо і поріжте шматками. Далі розморозьте і порубайте шпинат, а пармезан натріть. Всі інгредієнти крім шпинату помістіть в чашу блендера і збивайте до однорідності. Додайте шпинат і ще раз збийте.

Що приготувати на вечерю швидко: легкий і смачний рецепт

Фото: picantecooking.com

Сформуйте курячі фрикадельки вологими руками і викладіть їх в пароварку зберігаючи дистанцію між ними. Варіть до готовності, 15-20 хвилин при температурі 70° C.

Ще більше смачних покрокових рецептів страв ви можете подивитися тут.

Що приготувати на вечерю швидко: легкий і смачний рецепт

Фото: picantecooking.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кулінарний YouTube-канал Tastemade поділився топ-3 рецептами швидкого і смачного сніданку.

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