Що приготувати на Песах 2019: рецепти основних страв

Іудеї в 2019 році будуть відзначати Песах з 19 по 27 квітня. Одними з головних традицій свята є вечірні трапези та смачні частування для гостей. Традиційні та класичні страви, які точно повинні бути на вашому столі:

"Бабка" з маци

Складові:

1. Маца – 600-800 гр.

2. Курячий бульйон – 2-3 склянки

3. Яйця – 3 шт.

4. Курячий жир – 60 г.

5. Цибуля ріпчаста – 2 середніх голівки.

Для початку розтопіть на сковороді жир, додайте в нього нарізану цибулю. Прожарюйте до тих пір, поки цибуля не стане золотистого кольору. Розмочіть в бульйоні мацу (вона повинна вся просочитися в бульйоні, рідини не повинно залишатися). Додайте в мацу яйця, збиті до однорідної маси і розмішайте. Додайте курячий жир з цибулею і ще раз перемішайте. Викладіть суміш на сковороду (бажано, ту ж, де ви розтоплювали жир, прибравши звідти всю цибулю). Смажте до тих пір, поки не пропечеться все яйце і "баба" вже не буде рідкою.

"Імберлах" (маца, зварена в меді)

Складові:

1. Маца – 400-500 г.

2. Мед – 1 стакан

3. Імбир – 2/3 ч. Ложки

4. Оливкова олія – 1.5 ст. ложки

Розламайте мацу на невеликі шматочки. Помістіть в каструлю мед і розігрівайте на повільному вогні, поки не стане рідким. Додайте імбир та олію, збільште вогонь та додайте мацу. Доведіть мед до кипіння. Варіть мацу (періодично помішуйте), поки вона не стане золотисто-коричневою. Вимкніть вогонь та акуратно викладіть мацу на змочену водою дошку. Викладайте рівним шаром, товщина – 1 см. Дайте маці охолонути, потім поріжте на невеликі ромбики.

Кнейдлах – кульки з мацового борошна до бульйону

Мацове борошно можна приготувати, розмоловши мацу в кавомолці.

Складові:

1.1 склянка мацового борошна

2. 2 яйця

3.2 ст. ложки топленого жиру

4. 2 ст. ложки води, сіль за смаком

Збийте яйця. Борошно залийте теплою водою, посоліть, змішайте з яйцями, додайте гусячий або курячий жир. Суміш перемішайте і зробіть кульки вагою 50-60 гр. Опустіть на кілька хвилин в киплячу підсолену воду або бульйон.

Мацебрай

Складові:

1. 4 пластинки маци

2. 0,5 кг. фаршу (будь-якого)

3. 1 яйце

4. 1 цибулина

Поставте на вогонь велику каструлю з водою. Вона повинна бути такого діаметру, щоб маца помістилася в довжину. У воду додайте трохи солі і лавровий лист. Приготуйте фарш з яйця та дрібно порізаної цибулини, розділіть його на 4 частини. Візьміть миску з солоною водою і пергамент для випікання. Опустіть лист маци в солону воду на кілька секунд, переверніть і мокрий, частково м'який покладіть на лист паперу. Зверху рівномірно розмажте фарш. За допомогою паперу скрутіть мацу з фаршем в рулет. Зробіть так з усіма 4 листами маци. Потім, в каструлю з киплячою водою опустіть рулети, загорнуті в папір. Варити потрібно хвилин 10-15. Після, викладіть на решітку, щоб вода стекла, розгорніть папір. Утворені рулети наріжте кружальцями.

Оладки зі шпинату та маци

Складові:

1. 1 пачка (280 г.) замороженого шпинату (необхідно розморозити та злити воду).

2. 3 яйця – збиті

3. 6 ст. ложок мацового борошна

4. Сіль та перець

5. 3 ст. ложки натертої цибулі

6. Олія, для смаження.

Змішайте всі інгредієнти. Дайте суміші трохи настоятися. Смажте оладки.

Приготуйте оладки за рецептами на нашому сайті.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!