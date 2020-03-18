Що мають їсти діти під час карантину

Як зміцнити імунітет, чим годувати дітей під час карантину і на що звернути увагу. Про це та багато чого іншого в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL розповіла дієтолог Олена Юдіна.

"Якщо говорити про раціон школярів, які зараз перебувають на карантині, то батькам варто звернути увагу на різноманітність раціону. Харчування дітей має бути різноманітним, але при цьому легким. Дітей не можна навантажувати. У дитячому раціоні обов'язково мають бути присутні молочні продукти. Це сир, молочні суфле, сирні запіканки або ліниві вареники.

Обов'язково повинні бути в раціоні натуральні компоти з сухофруктів. Дітям достатньо 150 грам фруктів в день. Обов'язково мають бути у дитячому раціоні фрукти. Як мінімум, одне яблуко дитина за день маєн з'їсти.

За нормами, у дитячому раціоні має бути багато картоплі і хліба, але я б зробила акцент на кашах. Якщо в раціоні дитини акцент буде зроблений на зерновому хлібі, або каші, буде тільки краще. Що стосується овочів, то потрібно визнати, що в більшості своїй діти їх не люблять. Тому я б запропонувала батькам давати овочі у вигляді крем-супів, пюре або яскравих гарнірів до м'ясних страв. Щоб дитина їла овочі, страва має бути не тільки смачною, але і красивою.

Якщо батьки вміло завуалюють овочі, дитина буде їсти їз задоволенням той самий гарбуз і навіть не здогадається про те, що саме вона їсть.

Безумовно, це дуже не просто, особливо, якщо врахувати, що батьки працюють. Саме тому я б порадила зробити акцент на плануванні свого робочого дня. Якщо мама не встигає вирішити робочі моменти, їй буде складніше викроїти час на кулінарні шедеври. А як відомо, у стресовій ситуації і за відсутності повноцінного харчування, в першу чергу, страждає нервова система. Саме тому батькам школярів, зараз в умовах карантину потрібно з вечора чітко планувати свій наступний день і детально, практично покроково, планувати раціон дитини".

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!