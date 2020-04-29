Не лише алергія та нітрати: стало відомо, чим небезпечні фрукти
Всупереч загальноприйнятій думці про те, що фрукти корисні для нашого організму, надмірне їх споживання може стати причиною серйозних проблем зі здоров'ям.
Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook написала дієтолог Віра Паламар.
За словами дієтолога на хвилі моди на правильне харчування деякі люди почали сумніватися в користі фруктів для здоров'я. Причина цього - великий вміст фруктози у фруктах, в порівнянні з іншими продуктами. ⠀
"Наш організм і кожна жива клітина на Землі мають в своєму складі і виробляють глюкозу. Глюкоза – найголовніше джерело швидкої енергії для організму. Однак з фруктозою справи йдуть інакше. Організм людини не містить у своєму хімічному складі фруктозу і не виробляє її. Фруктоза в наш організм надходить тільки ззовні", - зазначила дієтолог, нагадавши при цьому, що будь-яка клітина нашого організму може використовувати глюкозу, як джерело швидкої енергії, однак слід пам'ятати, що фруктоза засвоюється тільки клітинами печінки. ⠀
"Американські вчені стверджують, що висококалорійна дієта з великим вмістом фруктози може призвести до ожиріння, розвитку діабету II типу, серцево-судинних захворювань, жирового гепатозу і навіть раку. Пояснюється це тим, що перевантажена калоріями і фруктозою печінка встигає переробити тільки незначну кількість фруктози в глюкозу", - зазначила Паламарь, наголосивши при цьому, що решта фруктози переходить в жири. ⠀
За словами дієтолога, фруктоза не впливає на відчуття ситості, як глюкоза. Ми не відчуваємо почуття насичення і з'їдаємо більше. ⠀
"Фрукти містять не тільки фруктозу. Фрукти містять величезну кількість вітамінів, клітковини, мінералів, антиоксидантів і фітонутрієнтів (рослинних сполук, що позитивно впливають на наш організм). Де ще можна отримати подібний набір за якісь нікчемні 75 калорій за порцію?", - зазначила лікар, підкресливши при цьому, що розчинна клітковина, що міститься в великій кількості у фруктах знижує рівень холестерину, уповільнює всмоктування вуглеводів,сприяє швидкому насиченню, сприяє зниженню ваги.
За словами дієтолога, споживання фруктози у великих кількостях завдає шкоди нашому організму, проте перевищити допустиму кількість фруктози, вживаючи фрукти просто неможливо. Вкрай складно в один раз з'їсти кількість фруктів, за змістом цукру рівнозначну плитці молочного шоколаду. ⠀
Дієтолог зазначила, що при споживанні фруктів потрібно керуватися не калоріями, а глікемічним індексом. Чим вищий цей індекс, тим вище піднімається рівень цукру в крові. Це означає, що вищий ризик ожиріння, діабету, серцево-судинних захворювань.
За словами Паламарь, кожен фрукт піднімає рівень цукру по-своєму. "Відносно низький індекс у яблук (54), апельсинів (63), винограду (66). Вищий – у абрикосів (82), бананів (94). Найвищий індекс у кавуна (103) і фініків (141)", - зазначила дієтолог, наголосивши при цьому, що якщо ви не страждаєте на непереносимість фруктози і не сидите на низьковуглеводній дієті, фрукти мають обов'язково входити у ваш раціон. Проте варто пам'ятати, все корисне – добре в міру.
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