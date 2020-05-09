Що потрібно зберігати в дверцятах холодильника: названі три "зручних" продукти

FoodOboz 01:00, 10.05.2020

Дверцята холодильника є найтеплішою частиною пристрою. Через їхнє відкривання відбуваються постійні перепади температур, що не підходить для зберігання більшості продуктів. Також у дверях краще не зберігати багато важких продуктів, так як вони можуть перекоситися.

"Рамблер" назвав продукти, якими найкраще зайняти дверцята холодильника.

Що краще зберігати в дверцятах холодильника
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Вода

Самий низ дверцят ідеально підходить для того, щоб розташувати в ньому пляшки з водою. Головне, щоб пляшки були невеликого розміру і не дуже важкі.

Вершкове масло

Якщо ви щоранку подаєте на стіл масло, цілком розумно зберігати його в дверцятах. Масло не зіпсується, але при цьому буде досить м'яким, щоб його можна було відразу намазати на хліб.

Невеликі консерви

Томатна паста, маленькі баночки зеленого горошку і кукурудзи, паштет. Загалом, все дрібне, що встане на полиці і може довго зберігатися.

Як писав OBOZREVATEL, дієтолог розповів, які продукти не можна класти в холодильник.

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