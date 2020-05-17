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Що їсти під час вагітності: поради італійської дієтологині

2.1т
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За останні двадцять років стало зрозуміло, що дієта, якої дотримується жінка до зачаття, має вирішальне значення для формування здоров'я дитини.

"Неначе вагітність дійсно почалася до запліднення", – каже Стефанія Руджері, дієтологиня в Центрі досліджень продуктів харчування і нутриціології (Італія).

OBOZREVATEL разом з fondazioneveronesi.it пропонує ознайомитися з головними рекомендаціями в сфері харчування.

Що їсти під час вагітності: поради італійської дієтологині

Важливо відзначити, що деякі мікроелементи допомагають жіночому організму підготуватися до щасливої події та сприяють правильному розвитку плаценти і плоду. Ось чому в періконцептуальному періоді та під час вагітності, особливо в першому триместрі, найкращий вибір для харчування представлений середземноморською дієтою.

В ідеалі слід дотримуватися переважно вегетаріанського харчування з можливим додаванням спочатку риби, а потім м'яса. За словами дієтологині, три чверті кожного прийому їжі повинні складатися з продуктів рослинного походження. Пам'ятайте про те, що цільнозернові продукти входять до цього списку. Таким чином, крім фолієвої кислоти в першому триместрі, вагітна жінка навіть може відмовитися від будь-яких добавок.

Порцій фруктів (150 г кожна) і овочів (200 г приготованих або 80 г в сирому вигляді) має бути 2 і 3 на день відповідно. У третьому кварталі, в якому потреба в калоріях збільшується найбільше, можна навіть трохи підвищити їх споживання (на 50 і 80 грамів на день більше для овочів і фруктів).

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Автор
Олена Козлова
Тема
живлення
Теги
продукти харчування
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