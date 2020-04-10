Що їдять на Великдень у світі

Олена Козлова Спецпроекти 17:00, 10.04.2020 Оновлено: 06:27, 11.04.2020

Великдень – це одне з найважливіших подій в християнському календарі, коли люди по всьому світу відзначають воскресіння Христа.

Хоча можуть бути деякі кулінарні подібності, найчастіше люди в різних країнах святкують цей день по-своєму.

Пропонуємо вам познайомитися з головними кулінарними традиціями деяких з них.

Іспанія: часниковий суп

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Під час Пасхи іспанці їдять sopa de ajo (часниковий суп) і potaje de vigilia (рагу з тріскою, нутом та шпинатом). Вони також їдять torrijas, який схожий на французькі тости – товсті скибочки хліба замочують у молоці і збитому яйці, смажать на оливковій олії і подають з цукром або медом.

Данія: традиційний оселедець

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На датському пасхальному святі смажене м'ясо і оселедець супроводжуються нарізаним м'ясом і сиром. Більшість людей п'ють пиво і їдять закуски. Заводи виробляють спеціально зварене пасхальне пиво, яке міцніше звичайного.

Бразилія: солона тріска

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Bacalhau або солона тріска для бразильців в Страсну п'ятницю, як індичка для північних американців в День подяки. Солону тріску їдять цілий рік, але на Великдень поєднують з вином, не дивлячись на те, що більшість бразильців зазвичай п'ють пиво. Великдень в Бразилії – це також час шоколаду.

Швеція: кремова запіканка з картоплею

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Під час Пасхи шведи традиційно їдять мариновану рибу, таку як оселедець або лосось. Але є ще одне популярне блюдо – Janssons frestelse, що перекладається як спокуса Янсона. Це кремова запіканка з картоплею, цибулею і анчоусами. Її частіше готують на Різдво, проте можуть подавати і на Великдень.

Греція: суп магірица

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Спеціальний суп під назвою "магірица" відкриває грецьке великодне свято. Він зроблений із субпродуктів ягняти, таких як серце, печінка, шия і голова. Інші інгредієнти – кріп, салат, цибуля, яйця і лимонний сік.

Аргентина: приготоване на грилі м'ясо

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Типова аргентинська пасхальна неділя – барбекю з усіма запрошеними друзями і сім'єю. Головною стравою є Асад - популярна страва з смаженого м'яса. У меню може бути ягня, яловичина, курка, чорізо і багато мальбеку. Домашні шоколадні яйця також є традицією для багатьох сімей.

Мексика: солодкий хлібний пудинг

У Страсну п'ятницю мексиканські сім'ї їдять капіротаду, солодкий хлібний пудинг, покритий солодким сиропом, фруктами, ягодами і горіхами, а також шаром сиру. Зазвичай його готують з підсмаженого болілло, хліба, схожого на багет, і просочують глінтвейном, приготованим з цільного тростинного цукру, гвоздики і паличок кориці.

Індія: млинці з рагу і рисові коржі

Різні страви подаються по всій Індії на Великдень, в залежності від регіону. Християнська громада Керали готує домашнє вино, млинці з палаппама з рагу і рисові коржі. Східні індіанці переважно католики і відзначають закінчення Великого посту з крашанками, булочками і віндалу. Індійці на північному сході їдять ферментований свинячий каррі з чилі і пагонами бамбука.

Німеччина: суп з семи трав

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Великдень у Німеччині починається в четвер і закінчується в неділю традиційними стравами на кожен день. У Gründonnerstag або "зелений четвер" люди святкують, з'їдаючи зелені страви, такі як суп з семи трав. У Страсну п'ятницю їдять рибу, а в пасхальну неділю насолоджуються бараниною.

Швейцарія: десерт Остерхюхлі

Osterchüechli – швейцарський десерт, який з'являється тільки на Великдень. Часто ці домашні, солодкі ласощі мають основу з пісочного тіста і начинку з рису або манної крупи. Вони можуть бути індивідуального або сімейного розміру, наповнені фруктами або звичайні, посипані цукровою пудрою.

Угорщина: страви з хроном

Католики в Угорщині традиційно їдять ягняти або шинку з хроном, плетеним хлібом і вареними яйцями в пасхальну неділю. У пасхальний понеділок проходять місцеві традиції, коли чоловіки обливають жінок духами або холодною водою і отримують взамін шоколадні яйця, тістечка і палінку (міцний угорський фруктовий бренді).

Болгарія: плетений хліб Козунак

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Випікання і поїдання козунака, злегка солодкого плетеного хліба, є однією з найпопулярніших традицій святкування Великодня в Болгарії. У неділю козунак займає центральне місце поруч з ягням і іншими продуктами, забороненими під час Великого посту.

Бермудські острови: котлети з тріски

На Бермудських островах є дві основні кулінарні великодні традиції: гарячі булочки і рибні котлети з тріски. Перша збереглася як старе марновірство, що будинки домовласників згорять, якщо вони їх не з'їдять. Остання є звичайним обідом перед церквою в пасхальну неділю.

Сполучені Штати: запечена шинка

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У Сполучених Штатах в пасхальну неділю готують класичну запечену шинку. Традиція виникла тому, що тварин забивають восени і процес сушіння м'яса не завершується до весни.

Італія: великодній голуб

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Італійці на Великдень насолоджуються голубиним пирогом під назвою Коломба Паскуале. Вони також їдять пікантні пироги, відомі як Torta pasqualina, які готуються з борошна, яєць, трав і сиру. Основна недільна страва включає ягняти в тому чи іншому вигляді, смаженим або тушкованим.

Англія: фруктовий торт

Традиційна англійська трапеза в пасхальну неділю схожа на інші країни, зі смаженою ягням в якості центрального страви. Коли справа доходить до чогось солодкого, зазвичай подаються гарячі здобні булочки або пиріг Симнела. Останній являє собою фруктовий торт, покритий шаром марципану і прикрашений 11 кульками з марципану, що представляють 12 апостолів, за винятком Іуди.

Норвегія: апельсини

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Великоднє свято в Норвегії складається з ягняти, яєць, дріжджового хліба, тістечок і апельсинів. У той час як ягня є символом Христа і весни, а яйця – символом переродження, дехто каже, що традиція вживання апельсинів сходить на той час, коли торгові судна приносили перший урожай цього року з південної Європи під час Великодня.

Франція: шоколадна риба

У Франції шоколадні дзвіночки і маленька шоколадна рибка починають з'являтися в магазинах з 1 квітня, сигналізуючи про початок пасхального сезону. Для головної події, печеня з баранини, з весняними бобами або іншими овочами нового сезону, подається в неділю.

Нідерланди: фруктовий хліб

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У Нідерландах прийнято довгі сімейні бранчі, де можна знайти багатто збагаченого хліба і випічки. Меню може включати в себе Paasstol, який представляє собою фруктовий хліб з мигдальною пастою, плетені батони, булочки, pumpernickel (сорт житнього хліба), яєчні тістечка і jodenkoeken (масляний пісочний коржик). Масло, відлита в формі тварин, копчена риба і сир також особливо популярні.

Польща: масло в формі ягняти

Ця мила традиція, яка полягає в тому, щоб масло в формі ягняти служило центром пасхальної трапези, характерна для Польщі і деяких інших країн Східної Європи. Часто зернятко перцю використовують для очей, а навколо шиї зав'язують червону цибулю. Ягняти ставлять на стіл, сповнений білих ковбас, житнього супу і тістечок з маком або сиром.

Еквадор: суп з тріски Фанеска

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Під час Пасхи в еквадорських сім'ях подають суп під назвою "фанеска" і картопляне пюре "моло". Суп готується з тріски, бобів і гарбуза, а моло приправляється часником, сиром і цибулею, а потім подається з авокадо, яйцями, гострим перцем та іншими гарнірами.

Чеська республіка: пряник у формі баранчика

Традиційне пасхальне блюдо в Чеській Республіці – Beránek, солодке тісто, запечене в формі ягняти. Mazanec, солодкий хліб з родзинками і часто покритий мигдалем, є ще одним задоволенням.

Колумбія: рибний суп з нутом

Як і в Еквадорі, колумбійці роблять суп з тріскою, але називають його potaje de la vigilia і додають нут і свіжий шпинат, а також помідори, спеції і цибулю. Зазвичай він подається в Страсну п'ятницю.

Південна Африка: маринована риба

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Щоб відповідати християнським переконання, що в Страсну п'ятницю не слід їсти м'ясо, південноафриканці воліють мариновану рибу. Їхня версія являє собою злегка обсмажене блюдо з луком і подається зі свіжоспеченим хлібом.

Фінляндія: житній пиріг з патокою

Фіни відзначають Великдень, з'їдаючи мяммі, ніжний і охолоджений житній пиріг з патокою і апельсиновою цедрою, який подається з молоком або вершками. Мяммі – давня традиція, яка також включена в багато інших великденних рецептів.

Нагадаємо, що OBOZREVATEL почав публікацію добірки цікавих рецептів пасок.

Кожен день ми будемо представляти вашій увазі новий варіант приготування традиційної випічки до святкового столу.

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